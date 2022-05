Noorse datawaakhond zegt dat Google Analytics mogelijk illegaal is

De Norwegian Data Protection Authority stelt op basis van nog lopend onderzoek dat Google Analytics mogelijk illegaal is. De datawaakhond uit Noorwegen verwijst hierbij naar een eerder definitief oordeel uit Oostenrijk en ook de Nederlandse toezichthouder uitte zich al kritisch.

De Norwegian Data Protection Authority schrijft dat zijn Oostenrijkse collega's tot de conclusie zijn gekomen dat de overdracht van persoonlijke data uit de Europese Economische Ruimte illegaal is. De Noorse autoriteit zegt daarbij dat het eenzelfde beslissing heeft genomen, ook al is het nog bezig met twee onderzoeken naar Google Analytics en zijn die nog niet afgerond.

De Noorse instantie lijkt alvast een voorschot te nemen op de uitkomsten. Zo zegt de autoriteit dat het bij zijn oordelen ook kijkt naar de Europese praktijk in zaken die nog lopen en dat er nog meer besluiten van andere Europese datawaakhonden aankomen. In dat licht wordt alvast de aanbeveling gedaan dat iedereen naar alternatieven voor Google Analytics gaat zoeken.

De oproep van de Norwegian Data Protection Authority lijkt een beetje op de waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. Deze toezichthouder waarschuwde onlangs al voor een mogelijk verbod op Google Analytics. Ook dat deed de AP op basis van het oordeel van de Oostenrijkse toezichthouder. De AP is ook nog niet klaar met zijn eigen onderzoek over dit onderwerp, maar zag kennelijk net als de Noorse autoriteit aanleiding om alvast vooruit te lopen op de uitkomsten van het eigen onderzoek.

De Noorse waakhond richt overigens niet alleen zijn pijlen op Analytics: "Het is belangrijk om op te merken dat andere websitetools mogelijk ook persoonlijke informatie naar de VS sturen. Er zijn meer tools die veel meer data verzenden dan Google Analytics. Daarom is het belangrijk dat website-eigenaren een volledig overzicht hebben van welke tools ze gebruiken en welke persoonlijke informatie ze verwerken via de tools."

De Oostenrijkse autoriteit concludeerde eerder dat het gebruik van Analytics in strijd is met de AVG, omdat de tool onnodig cookiedata verzamelt en naar de Verenigde Staten stuurt. Op zichzelf is het niet verboden om persoonlijke informatie naar de VS te sturen, maar dat vergt doorgaans wel dat een aantal maatregelen in acht moeten worden genomen. In de specifieke zaak die in Oostenrijk werd bekeken, luidde de conclusie dat dergelijke maatregelen niet ingesteld waren. Tweakers schreef onlangs een achtergrondverhaal over het Europese verbod op Google Analytics.