Een van de meestgebruikte webtools ter wereld is binnenkort verboden. Althans, dat is een reëel scenario. De Oostenrijkse privacytoezichthouder stelt dat het gebruik van Google Analytics in strijd is met de AVG. Dat kan verregaande gevolgen hebben voor een groot deel van het web, maar dat is nog geen uitgemaakte zaak.

De uitspraak werd gedaan door de Datenschutz Behörde, de privacyautoriteit in Oostenrijk. Die oordeelde vorige week dat het gebruik van Google Analytics in strijd was met de AVG. De uitspraak kan verregaande gevolgen hebben. Google Analytics is een van de populairste tools om websitebezoek te meten. Google geeft zelf geen cijfers over het gebruik, maar analyses van W3 Tech en BuiltWith schatten dat de tool op 55 tot 60 procent van alle websites draait. Die moeten dus mogelijk op zoek naar een alternatief dat niet dezelfde privacyovertredingen begaat. Gelukkig zijn die er genoeg. Tweakers-lezers gaven veel suggesties onder het aanvankelijke nieuws, zoals Plausible, Matomo en het bekende Piwik.