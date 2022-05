Ook Franse toezichthouder verbiedt gebruik van Google Analytics

De Franse privacytoezichthouder zegt dat het gebruik van Google Analytics niet is toegestaan. De CNIL onderzocht een website na een klacht van privacyactivist Max Schrems en concludeert dat de analysetool in strijd is met de AVG.

De Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés heeft zich uitgesproken tegen het gebruik van Google Analytics. De Franse toezichthouder schaart zich daarmee achter eerdere uitspraken van de Oostenrijkse en Noorse toezichthouders. Die concludeerden eerder al in onderzoeken dat het gebruik van de analysetool in strijd is met de AVG. Het gaat niet om de tool zelf, maar om hoe die wordt gebruikt.

Het bezwaar van de CNIL ligt in de manier waarop data van websitebezoekers naar de VS wordt gestuurd. Sinds een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2020 mag data van Europeanen alleen naar de VS worden verstuurd met 'standaard contractuele clausules'. Die moeten garanderen dat data in de VS beschermd wordt, zodat bijvoorbeeld geheime diensten er niet bij kunnen. De Franse privacywaakhond concludeert nu dat dat niet het geval is. "Hoewel Google verschillende maatregelen heeft opgesteld om dataverzending naar andere landen te reguleren, zijn deze niet voldoende om de toegang door Amerikaanse inlichtingendiensten te beschermen", schrijft de toezichthouder.

Omdat de dataoverdracht onvoldoende beschermd is in de contracten, overtreden websites die Google Analytics gebruiken Artikel 44 van de AVG. De CNIL geeft de onderzochte websites een maand de tijd om aan de AVG te voldoen. Ze krijgen nu geen boete. Door de manier waarop Google Analytics werkt, is het niet mogelijk om de analysetool te gebruiken en tegelijkertijd aan de AVG te voldoen. Daarom heeft de websitebeheerder geen andere keus dan te stoppen met het gebruik van Analytics.

De uitspraak is in de eerste plaats van toepassing op de niet nader genoemde website die de CNIL onderzocht. Dat gebeurde naar aanleiding van een klacht van privacyactivist Max Schrems. Die diende in 2020 in heel Europa 101 klachten in bij nationale toezichthouders over het gebruik van Google Analytics. In Nederland heeft Schrems de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd om naar onder andere Marktplaats en Thuisbezorgd te kijken. De AP heeft nog geen officieel onderzoek afgerond naar de klacht, maar waarschuwt dat het gebruik van Analytics 'mogelijk binnenkort niet meer is toegestaan'. "Omdat de bestuurswet per Europees land verschilt, kunnen er verschillen zijn per land", zei een woordvoerder van de AP eerder tegen Tweakers. "Dat wordt zorgvuldig uitgezocht, voordat we daar uitspraken over doen. Nederland moet zijn regels volgen in de lopende onderzoeken om fair op te kunnen treden als toezichthouder. De AVG geldt Europees, maar lokale onderzoeken hebben ook specifieke lokale regels die gevolgd moeten worden."

De CNIL benadrukt dat de uitspraak alleen van toepassing is op Franse websites. Toch heeft de uitspraak waarschijnlijk grote gevolgen voor Nederlandse gebruikers, schreef Tweakers eerder al in een achtergrondartikel over het verbod.