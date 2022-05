Google trekt stekker uit Google Currents en integreert functies in Workspace

Google stopt in 2023 met zijn zakelijke socialenetwerkplatform Google Currents dat in 2019 het levenslicht zag. Het bedrijf verwijst gebruikers door naar Spaces, een aparte subsectie in de Google Workspace-omgeving die grotendeels dezelfde functionaliteit aanbiedt.

"Nu Spaces er is, gaan we in 2023 langzaam de stekker uit Google Currents trekken", klinkt het in een blogpost van de Amerikaanse zoekgigant. "De content en communities die overblijven op Currents, zullen worden overgeheveld naar Spaces."

Die subsectie van de Google Workspace krijgt nieuwe functies zoals ondersteuning voor grotere groepen en meer communicatiemiddelen voor de leidinggevenden in een organisatie. Google heeft ook verbeteringen doorgevoerd in de zoekmachine van de Spaces-subsectie en extra beveiligingsmaatregelen toegepast waardoor de bescherming van data in een professionele omgeving nog beter zou moeten zijn. Organisaties die werken met Google Currents zullen de komende maanden geïnformeerd worden over de uitfasering van het platform en krijgen informatie over hoe ze hun data kunnen overhevelen naar Spaces.

Google Currents werd in 2019 onthuld op het toenmalige Google Next-evenement. Het bedrijf zag Currents als vervanger voor het voormalige Google+. Currents beschikte over een soortgelijke interface als Google+ en was gericht op de zakelijke markt. In Google Currents konden, net als in Google+, communities aangemaakt worden waarin content gedeeld kon worden. In Currents konden posts echter gesorteerd worden op relevantie of omgekeerde chronologie. Inzendingen van belangrijke figuren, zoals een directeur, konden bovenaan vastgepind worden.

Google stopte eind 2018 definitief met Google+ voor consumenten nadat het bedrijf een privacybug had ontdekt. Het bedrijf stelde toen dat de Google+-api's "moeilijk te ontwikkelen en te onderhouden waren".