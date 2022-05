Google voert test uit met informatiekaartjes op Google.com

Google voert een test uit waarin het extra informatiekaarten op zijn zoekpagina zet. Die tonen zaken als populaire zoekopdrachten, het weer, film en seriesuggesties, aandelenkoersen en coronanieuws.

De aangepaste Google-pagina kwam onder de aandacht van 9to5Google. Die onderzocht de nieuwe functies en concludeert dat de hoeveelheid informatiekaarten gebaseerd is op het formaat van het browservenster. Als men met de muis over de kaarten zweeft, vouwen ze verder uit. Wie klikt op de kaartjes, krijgt de volledigere knowledge panels te zien, net zoals wanneer men een Google-zoekopdracht doet naar bijvoorbeeld 'het weer'. De inhoud van de kaarten is gebaseerd op de locatie van de gebruiker en zijn 'activiteit in het verleden'. De kaarten kunnen ook verborgen worden.

De informatiekaartjes doen denken aan Google Discover, de informatiefeed die in onder andere de Google-app verwerkt zit. Deze toont ook het weer en nieuwscontent op basis van de interesses van de gebruiker.

De vernieuwde Google-pagina werd getoond op twee accounts van de 9to5Google-redactie, maar onbekend is waar de test precies uitgevoerd wordt en waar niet. Zoals altijd met een test, kan het zijn dat deze inhoud niet verwerkt wordt in de releaseversie van Google Search.

Beeld via 9to5Google