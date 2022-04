Google introduceert nieuwe duurzaamheidsopties voor zoeken en Maps

Google komt met verschillende duurzaamheidsopties in onder andere de zoek-apps en in Maps. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld CO2-vriendelijke vluchten vinden en zuinige autoroutes plannen. Amerikanen kunnen met hun Nest ook hun verwarming anders regelen.

Google maakt in een blogpost bekend een aantal nieuwe duurzaamheidsinitiatieven gefaseerd uit te gaan brengen op zijn diensten. Wanneer een gebruiker een vlucht boekt via Google Flights in de zoekmachine komt er nu bijvoorbeeld bij de reisinformatie te staan wat de uitstoot van de vlucht zal zijn. Hierbij wordt het ook mogelijk om te sorteren op vluchten die de minste uitstoot zullen geven.

Als een gebruiker een hotel boekt, verschijnt er informatie over de 'duurzaamheidsinspanningen' van de hotels. Zo komt erbij te staan of het hotel zich inspant voor afvalvermindering en waterbesparing en of het een EarthCheck- of Green Key-certificaat heeft. Ten slotte krijgt de winkelfunctie van Google ook een aantal duurzaamheidsopties krijgen. Wanneer gebruikers zoeken op producten die veel energie verslinden, zoals een fornuis of een vaatwasser, komen automatisch de duurzaamste opties vooraan te staan, zegt Google.

Nieuwe uitstootinformatie op Google Flights

Google werkt ook aan een optie voor Google Maps om autoroutes te sorteren op zuinigheid, ook als dit niet de snelste route is. Hiermee beweert Google mogelijk een miljoen ton aan koolstofemissies te besparen, naast de brandstof die gebruikers erdoor besparen. Deze functie werd in maart al aangekondigd, maar wordt momenteel getest in de Verenigde Staten en moet vanaf 2022 in Europa beschikbaar zijn.

In de Verenigde Staten introduceert Google ook een nieuwe duurzaamheidsdienst met de Google Nest-thermostaat genaamd Nest Renew. Dit voegt een nieuwe functie toe genaamd Energy Shift waarmee de Nest het elektriciteitsverbruik voor verwarming en koeling automatisch zou kunnen verplaatsen naar tijden waarop de energie schoner of goedkoper is. Of deze functie ook buiten Amerika beschikbaar komt, is nog onduidelijk.

Google hoopt naar eigen zeggen met de nieuwe duurzaamheidsinitiatieven tegen 2022 'een miljard mensen te hebben geholpen om duurzamere keuzes te maken'. Zelf belooft Google dat zijn datacenters en campussen tegen 2030 op 100 procent CO2-vrije energie lopen.