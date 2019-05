Google Street View-auto's gaan in Amsterdam luchtkwaliteit meten

Google en de gemeente Amsterdam zijn Project Air View gestart. Twee auto's die Google in de stad inzet voor het maken van foto's voor de Street View-dienst gaan helpen de luchtkwaliteit in Amsterdam te meten.

Google rust de Street View-wagens uit met sensoren die de hoeveelheid stikstofmonoxide, stikstofdioxide, fijnstof en zwarte koolstof in de stad kunnen meten. Op basis van de meetgegevens maken wetenschappers van de Universiteit Utrecht samen met de gemeente Amsterdam en Google analyses over de luchtkwaliteit. De partijen beloven de inzichten die dit oplevert, publiekelijk te delen.

Het is niet de eerste keer dat Google samenwerkt met gemeenten om gegevens over luchtkwaliteit met Street View-auto's te verzamelen en te analyseren. Eerder startte het bedrijf vergelijkbare projecten in Londen, Kopenhagen, Houston en Oakland. Dat leverde plattegronden op waarop op straatniveau het roet-, fijnstof- en stikstofmonoxidegehalte te zien is. Onderzoekers kunnen daardoor over veel meer gegevens beschikken dan bij stationaire meetpunten in de stad.

De metingen door de Google-auto's vinden plaats naast de metingen over de kwaliteit van de lucht die de gemeente zelf al verricht op verschillende plekken in de stad. De wagens rijden van mei 2019 tot en met medio 2020 als onderdeel van Project Air View Amsterdam.