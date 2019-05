Panasonic brengt Lumix GX880-systeemcamera uit voor 449 euro

Panasonic komt met een opvolger van de GX800-systeemcamera. De nieuwe GX880 is sterk gericht op het maken van selfies. Daartoe is de camera uitgerust met een geheel verticaal omhoog te klappen scherm en wordt bij de 4K Photo-modus een groter deel van de sensor gebruikt.

Net als de voorganger is de GX880 een kleine microfourthirds-camera met verwisselbare lenzen. De sensor heeft nog altijd een 16-megapixelresolutie en ook het opklapbare scherm is behouden. De 4K-fotomodus zat ook al op de GX800, maar volgens Panasonic is een belangrijke vernieuwing dat daarbij nu geen of een kleinere crop van de sensor kan worden gebruikt, zodat er bij normale videoopnames of selfies een relatief bredere kijkhoek wordt bereikt.

De 4K-Photomodus is in feite een mindere versie van de 6K-Photomodus die bijvoorbeeld op de G9-systeemcamera zit. Hierbij worden er videobeelden gemaakt, waarna de gebruiker elk van de dertig frames die per seconde worden gemaakt kan bekijken en als 8-megapixelfoto kan opslaan. Bij de 6K-fotomodus levert dat overigens 18-megapixelfoto's op. Panasonic zegt dat bij de GX880 een standaarduitsnede wordt gebruikt bij 30fps, maar dat bij 15fps een minder grote crop wordt gehanteerd, wat resulteert in foto's met een grotere beeldhoek. Er zijn ook verschillende andere modi die op het maken van selfies zijn gericht, zoals een panoramamodus en gebruikers kunnen naderhand in gemaakte afbeeldingen het focuspunt of focusgebied aanpassen. Video's kunnen maximaal in 4k en met 30fps worden opgenomen.

Het toestel heeft een 3"-lcd met 1,04 miljoen beeldpunten en dit scherm kan 180 graden gekanteld worden. Zodra dat gebeurt wordt automatisch een selfiemodus geactiveerd. Fotograferen kan net zoals bij de voorganger met met maximaal 5,8fps, of 10fps met de elektronische sluiter en ook in de GX880 ontbreekt een zoeker. Ook de opgegeven 210 foto's die met een enkele acculading mogelijk zijn is onveranderd en de accu kan via usb worden opgeladen. Het nieuwe toestel is vanaf eind juni beschikbaar en kost 449 euro inclusief de 12-32mm f/3.5-5.6-kitlens.