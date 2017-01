Door Julian Huijbregts, woensdag 4 januari 2017 19:45, 8 reacties • Feedback

Panasonic heeft op de CES alle details over zijn Lumix GH5-systeemcamera bekendgemaakt. De compacte systeemcamera met 20-megapixelsensor van het micro four thirds-formaat filmt in 4k-resolutie met maximaal 60fps en krijgt een maximale bitrate van 400Mbit/s.

Panasonic voorziet de GH5 van ingebouwde beeldstabilisatie, iets dat voorganger GH4 niet heeft. Net als dat toestel filmt de systeemcamera in 4k-resolutie, maar dat kan nu ook met een framerate van 50 of 60fps, naast 24, 25 en 30fps. Bij een resolutie van 1920x1080 pixels is het mogelijk om slowmotionopnames te maken met maximaal 180fps.

De bitrate van filmbestanden is 150Mbit/s en de camera neemt op met 4:2:2-subsampling en een kleurdiepte van 10 bits. De meeste camera's in dit segment filmen met een kleurdiepte van 8 bits en 4:2:0-subsampling. Bij gebruik van de 180fps-functie is de GH5 ook beperkt tot een kleurdiepte van 8 bits. In de tweede helft van 2017 komt er een firmware-update voor de Lumix GH5 beschikbaar die een all-intra-codec toevoegt met een bitrate van 400Mbit/s. Voor het filmen gebruikt de camera h264-compressie.

Eveneens nieuw is de 6K-fotofunctie, waarin de camera continue beelden vastlegt in 18-megapixelformaat met een snelheid van 30fps. Deze bestanden worden opgeslagen met h265-compressie. De functie is bedoeld om beelden achter elkaar op te nemen en daar foto's uit te halen, die hebben dan een formaat van 6000x3000 pixels. Het is ook mogelijk om de 6k-bestanden als filmpje af te spelen, maar daarbij wordt geen geluid opgenomen. Net als bij de GH4 is er ook een 4K-fotofunctie, met snelheid tot 60fps.

Bij fotograferen in raw-formaat is de snelheid maximaal 12fps. Er passen volgens Panasonic veertig raw-bestanden in de buffer, of honderd als er van jpg-compressie gebruik wordt gemaakt. De Lumix GH5 heeft twee sd-geheugenslots met ondersteuning voor uhs-II u3-kaartjes.

Hoewel de behuizing van de GH5 veel lijkt op die van de GH4, zijn er intern veranderingen doorgevoerd. Met name de elektronische zoeker krijgt een flinke upgrade: het nieuwe toestel heeft een oledzoeker met 3,68 miljoen beeldpunten. Het 3,2"-kantelscherm dat aan de achterkant is geplaatst telt 1,62 miljoen beeldpunten.

Het toestel beschikt over wifi en is afgedicht tegen stof en vocht. Op de behuizing is een 3,5mm-jack aanwezig voor het aansluiten van een koptelefoon en er is ook een microfooningang aanwezig. Optioneel is er een batterijgreep beschikbaar en een xlr-adapter voor het aansluiten van professionele microfoons.

De aankondiging van de Lumix GH5 volgt na een eerste introductie in september, toen Panasonic de camera op de Photokina-beurs toonde. Destijds waren nog niet alle specificaties bekendgemaakt. De fabrikant heeft nu ook duidelijk gemaakt wanneer het toestel op de markt komt: vanaf eind maart is de GH5 te koop voor een adviesprijs van 1999 euro.

Samen met de GH5 presenteert Panasonic de Lumix GX800, een zeer kleine micro four thirds-camera met verwisselbare lenzen. De sensor heeft een 16-megapixelresolutie en fotograferen kan met maximaal 5,8fps. Panasonic geeft de GX800 zijn 4K-fotomodus en het toestel kan ook filmen in uhd-resolutie van 3840x2160 pixels, met 25 of 30fps. Dat houdt de camera maximaal vijf minuten achterelkaar vol. In 1080p-resolutie geldt die beperking niet en kan er gefilmd worden met maximaal 60fps. Het toestel heeft een 3"-lcd dat 180 graden gekanteld kan worden, een zoeker ontbreekt. De accu is goed voor het maken van 210 foto's volgens de specificaties. De GX800 kost inclusief 12-32mm-kitlens 549 euro en komt medio januari op de markt.

Ook presenteert Panasonic een bridgecamera met een kleine 1/2,3"-sensor en 60x optische zoom: de Lumix FZ82. Opvallend is dat het zoombereik begint bij een brandpuntsafstand van 20mm in fullframe-equivalent. Maximaal ingezoomd is dat 1200mm. De lens is voorzien van optische beeldstabilisatie.

De Lumix FZ82 heeft een elektronische zoeker die gebruikmaakt van een 0,2"-lcd met 1,17 miljoen beeldpunten. De zoeker heeft een verversingssnelheid van 60Hz. Aan de achterkant zit een 3"-touchscreen met 1,04 miljoen beeldpunten. Het toestel maakt foto's in 18-megapixelresolutie en met een snelheid tot 10fps. Filmen kan in uhd-resolutie van 3840x2160 pixels met 25 of 30 fps. In 1080p-resolutie is dat maximaal 60fps, in 720p-formaat 120fps en bij een resolutie van 640x480 pixels zijn opnames met 240fps mogelijk. Vanaf eind maart is de FZ82 te koop voor een adviesprijs van 349 euro.

Samen met de camera's introduceert Panasonic een nieuwe lens: de 12-60mm f/2.8-4.0 met optische beeldstabilisatie. De behuizing van het objectief is afgedicht tegen stof en vocht. Ook vernieuwt de fabrikant vier van zijn bestaande objectieven. De 12-35mm f/2.8, 35-100mm f/2.8, 45-200mm f/4-5.6 en 100-300mm f/4-5.6 krijgen allemaal een II achter de naam en bieden volgens Panasonic betere beeldkwaliteit. De 45-200mm en 100-300mm zijn nu ook stof- en spatwaterbestendig gemaakt, de andere lenzen waren dat al.

Het nieuwe 12-60mm-objectief komt medio februari in de winkels te liggen voor een adviesprijs van 999 euro. Panasonic geeft de nieuwe 12-35mm een adviesprijs van 999 euro. De 35-100mm kost 1099 euro, beide objectieven komen begin maart op de markt. De vernieuwde 45-200mm kost 429 euro, de 100-300mm krijgt een adviesprijs van 649 euro. De twee zooms zijn te koop vanaf eind januari.