Canon EOS 6D Mark II-dslr komt eind juli uit voor 2130 euro

Canon heeft de EOS 6D Mark II aangekondigd. De fullframe-dslr krijgt een nieuwe 26,2-megapixelsensor en 45 autofocuspunten. Het toestel volgt de vijf jaar oude 6D op. Ook komt Canon met een nieuwe kleine instap-dslr: de EOS 200D.

Het ontwerp van de Canon EOS 6D Mark II is op het kantelscherm na ten opzichte van het vorige model niet veel aangepast, maar de hardware aan de binnenkant is volledig vernieuwd. Zo krijgt de 6D Mark II een nieuwe 26,2-megapixelsensor met Dual Pixel AF-techniek. Een Digic 7-beeldprocessor verwerkt de beelden. De lichtgevoeligheid loopt van 100 tot 40.000 iso, maar dat kan worden uitgebreid tot een equivalent van 102.400 iso.

Het autofocussysteem krijgt een flinke upgrade ten opzichte van het vijf jaar oude model. De 6D Mark II is voorzien van 45 focuspunten die allemaal kruislings gevoelig zijn. De maximale fotografeersnelheid bedraagt 6,5fps. Filmen kan in 1080p-resolutie met 60fps. Een 4k-filmfunctie ontbreekt op de camera. Er is een ingang voor een externe microfoon, maar geen audio-uitgang.

Het 3"-scherm aan de achterkant is een touchscreen en het kan zowel uitgeklapt als gekanteld worden. De behuizing van de camera is afgedicht tegen stof en vocht. Er is wifi, nfc en bluetooth voor het draadloos overzetten van bestanden en het bedienen van de camera op afstand. Ook is er een gps ingebouwd.

De EOS 6D Mark II gebruikt dezelfde NP-E6N-accu als zijn voorganger, wel is er een nieuwe batterijgreep voor het nieuwe toestel. Die BG-E21 komt samen met de camera op de markt eind juli en kost 210 euro.

Canon introduceert ook de EOS 200D. Dat de opvolger van de vier jaar geleden aangekondigde EOS 100D, een kleine spiegelreflexcamera met een aps-c-sensor. Net als de 6D Mark II krijgt de 200D een Digic 7-beeldprocessor. De sensor heeft een 24-megapixelresolutie en Dual Pixel AF voor scherpstellen in live view. De lichtgevoeligheid gaat tot 25.600 iso en de fotografeersnelheid is 5fps of 3,5fps met continu-autofocus. Filmen kan in full-hd-resolutie met 60fps.

Voor autofocus door de optische zoeker maakt de instapcamera gebruik van negen punten. Het 3"-scherm aan de achterkant van het toestel kan uitgeklapt en gedraaid worden. Ook het instapmodel heeft wifi, bluetooth en nfc. Canon brengt de EOS 200D eind juli uit voor 610 euro in een zwarte en witte uitvoering. Dat is de prijs voor de losse behuizing, zonder lens. Vermoedelijk komt er ook een versie met kitlens, maar daarvan heeft Canon geen europrijs bekendgemaakt.