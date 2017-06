Sigma brengt 14mm f/1.8 en 24-70mm f/2.8 voor fullframe-dslr's in juli uit

Sigma Benelux brengt de 14mm f/1.8 Art en de 24-70mm f/2.8 OS Art in juli uit. Het groothoekobjectief gaat 1799 euro kosten en de zoom krijgt een adviesprijs van 1599 euro. De objectieven zijn geschikt voor fullframecamera's.

De objectieven zijn geschikt voor spiegelreflexcamera's en Sigma maakt ze met vattingen voor Canon EF, Nikon F en Sigma SA. Zowel de 14mm 1.8 als de 24-70mm f/2.8 komen uit in de Art-serie, waarin Sigma zijn beste objectieven schaart. De 24-70mm DG OS HSM Art is voorzien van optische beeldstabilisatie. Beide objectieven zijn compatibel met Sigma's usb-dock, waarmee kopers zelf firmware-updates kunnen uitvoeren.

Sigma's 14mm f/1.8 is een afwijkend objectief, want concurrenten bieden geen vergelijkbare opties aan. Andere merken hebben wel 14mm-objectieven, maar die hebben veelal een maximale diafragmaopening van f/2.8. Sigma bracht eerder een 20mm f/1.4 uit. Dat objectief heeft een minder grote beeldhoek, maar is nog lichtsterker. De combinatie van een brede beeldhoek en grote diafragmaopening is vooral populair bij astrofotografie.

Sigma presenteerde de 14mm en de 24-70mm in februari, samen met de 135mm f/1.8. Laatstgenoemde kwam al in mei uit voor 1599 euro. In februari toonde Sigma ook een nieuw 100-400mm f/5-6.3-objectief, maar daarover zijn geen nieuwe details bekendgemaakt.

Sigma 14mm f/1.8, de eerder uitgebrachte 135mm f/1.8 en 24-70mm f/2.8