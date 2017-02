Door Julian Huijbregts, dinsdag 21 februari 2017 16:58, 0 reacties • Feedback

Sigma heeft vier nieuwe objectieven voor spiegelreflexcamera's aangekondigd, waaronder de meest lichtsterke 14mm-groothoeklens tot nu toe, met een diafragma van f/1.8. Verder komen er een 135mm f/1.8, een 24-70mm f/2.8 met beeldstabilisatie en een 100-400mm-telezoom.

De 14mm f/1.8, 135mm f/1.8 en de 24-70mm f/2.8 krijgen een plek in de Art-serie, waarin Sigma zijn beste objectieven schaart. Het 14mm-objectief heeft een voorste lenselement met een diameter van 80mm. Hoewel het een bol lenselement is, gaat het niet om een fisheye-objectief. Vanwege de afmetingen van het lenselement is het niet mogelijk om filters met schroefdraad te gebruiken. De minimale scherpstelafstand is 27cm, gemeten vanaf het sensorvlak, en het diafragma bestaat uit negen lamellen. Het lichtsterke ultragroothoekobjectief weegt 1170 gram, heeft een diameter van 95mm en is 126mm lang.

Het is de eerste 14mm-lens met een diafragma van f/1.8. Vergelijkbare 14mm-objectieven van andere fabrikanten hebben veelal een maximale diafragmaopening van f/2.8. De combinatie van een brede beeldhoek en grote diafragmaopening is vooral populair bij astrofotografie. Sigma bracht eerder een 20mm f/1.4 uit. Dat objectief heeft een minder grote beeldhoek, maar is nog lichtsterker.

Sigma presenteert ook een 135mm f/1.8-objectief. Deze lichtsterke telelens weegt 1130 gram, is 115mm lang en heeft een diameter van 91mm. De filterschroefdraad is 82mm en de behuizing is afgedicht tegen stof en vocht. Scherpstellen kan vanaf 88cm en het diafragma heeft eveneens negen lamellen. Het derde nieuwe objectief in de Art-serie is de 24-70mm f/2.8 met OS-beeldstabilisatie. Het gewicht van de zoomlens, die een diameter van 88mm en een lengte van 108mm heeft, is nog niet bekendgemaakt. De behuizing schuift uit tijdens het zoomen. De filterdraad heeft een diameter van 82mm.

Tot slot maakt Sigma de komst van de 100-400mm f/5-6.3 DG OS HSM bekend. Deze telezoom krijgt een plek in de Contemporary-serie, die onder de Art-serie is gepositioneerd. De zoomlens heeft een push-pullmechanisme, maar er kan ook in- en uitgezoomd worden door de behuizing te roteren. Ingeschoven is de zoomlens 182mm lang, de diameter is 86mm en er is een filterdraad van 67mm aanwezig. Het objectief heeft OS-beeldstabilisatie en weegt 1160 gram.

De vier autofocusobjectieven zijn geschikt voor camera's met een fullframesensor. Sigma gaat ze uitbrengen met Canon EF-, Nikon F- en Sigma SA-lensvattingen. Wanneer ze op de markt komen en wat de adviesprijzen worden, is nog niet bekendgemaakt.