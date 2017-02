Door Joris Jansen, dinsdag 21 februari 2017 17:45, 22 reacties • Feedback

Een man uit Almere die eiste dat Google zoekresultaten met negatieve publicaties over hem zou verwijderen, is in een kort geding in het ongelijk gesteld. De resultaten hoeven niet verwijderd te worden omdat er geen sprake is van strijdigheid met de Wet bescherming persoonsgegevens.

De man zegt dat hij schade lijdt door negatieve publicaties op internet, waarin hij naar eigen zeggen onterecht wordt bestempeld tot crimineel en iemand die zou hebben verzonnen te beschikken over meerdere universitaire diploma's en titels. In de publicaties wordt de man onder meer beticht van oplichting, bedreiging en mishandeling. Dit zou volgens de klager verhinderen dat hij na een verhuizing in 2013 van Suriname naar Nederland weer maatschappelijk actief kan worden.

De voorzieningenrechter uit Lelystad heeft in de uitspraak geoordeeld dat de man recht heeft op verwijderen van de zoekresultaten, mits er sprake is van strijd met de relevante bepalingen uit de Wbp . Volgens de rechter is er geen sprake van strijd met de wet, omdat de Wbp enkel een schrapping van de zoekresultaten toelaat als het gaat om publicaties die de gedragingen van de persoon met een behoorlijke mate van zekerheid omschreven als strafbaar. Het zou dan moeten gaan om bijvoorbeeld een strafrechtelijke bewezenverklaring. Volgens de rechter gaan de negatieve publicaties niet verder dan het uiten van beschuldigingen, waardoor de zoekresultaten hoeven te worden verwijderd.

Ook vond de rechter dat de zoekresultaten niet irrelevant zijn en geen onjuiste informatie behelzen. De man zei tijdens het kort geding dat hij eenvoudig kan aantonen te zijn afgestudeerd, maar in de procedure kon de man geen documenten laten zien die dit konden aantonen. Mede hierdoor besliste de rechter dat in de belangenafweging tussen de privacy van de man en de vrijheid van meningsuiting van Google en de internetgebruiker, het laatstgenoemde belang moet prevaleren.

De rechter zei dat hij zich kan voorstellen dat de man niet blij is met de publicaties uit de zoekresultaten, maar dat levert nog geen reden op de zoekresultaten te verwijderen. De klager kan nog wel juridische stappen ondernemen tegen de makers van de publicaties.