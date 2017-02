Door Julian Huijbregts, maandag 20 februari 2017 11:16, 21 reacties • Feedback

Er zijn foto's online verschenen van vier nieuwe Sigma-objectieven voor spiegelreflexcamera's. Het gaat om een 14mm f/1.8, 135mm f/1.8, een 24-70mm f/2.8 en een 100-400mm f/5-6.3. De twee zoomlenzen hebben optische beeldstabilisatie.

Het Japanse Nokishita-blog heeft de foto's online gezet. Vermoedelijk zal Sigma het glaswerk officieel aankondigen op de CP+-fotobeurs, die woensdag van start gaat in Japan. Op de foto's staan de vier objectieven met Sigma SA-vatting en worden ze afgebeeld in combinatie met de spiegelloze Sigma sd-camera's. Gebruikelijk brengt Sigma de SA-objectieven ook uit met Canon EF- en Nikon F-vatting.

Uit de naamgeving is op te maken dat alle vier de lenzen geschikt zijn voor gebruik in combinatie met fullframecamera's. De lichtsterke 14mm en 135mm met een maximale diafragmaopening van f/1.8 maken onderdeel uit van de Sigma Art-serie, net als de nieuwe 24-70mm f/2.8 met OS-beeldstabilisatie. In die reeks schaart Sigma zijn best presterende objectieven. Het 100-400mm-objectief is onderdeel van de Contemporary-serie, waarmee Sigma mikt op de enthousiaste amateurfotograaf.