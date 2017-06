Tamron kondigt 18-400mm-zoomobjectief voor aps-c-dslr's aan

Tamron heeft een 18-400mm-zoomobjectief voor spiegelreflexcamera's met aps-c-sensor aangekondigd. Het is de eerste zoom die zo'n groot bereik biedt met zowel groothoek als tele. Het objectief verschijnt eind juli voor omgerekend zo'n 700 euro.

Tamron gaat de 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD uitbrengen voor Canon- en Nikon-camera's. Op Canon-dslr's komt het bereik neer op een fullframe-equivalent van 29-640mm en bij Nikon is dat 27-600mm. Het verschil komt door de kleine afwijkingen in sensorgrootte in de aps-c-camera's van de twee merken.

Het 18-400mm-zoomobjectief heeft optische beeldstabilisatie die tot 2,5 stops winst moet opleveren. Volgens Tamron zorgt de HLD-focusmotor voor nauwkeurige en stille autofocus en beperkt de techniek ook het formaat van het objectief. De zoom is ingeschoven 124mm lang, heeft een diameter van 79mm en weegt 710 gram. Gebruikers kunnen er 72mm-filters opzetten.

Tamron maakte eerder al een 16-300mm. Die biedt weliswaar iets meer groothoek, maar minder telebereik. De meeste andere fabrikanten maken in deze klasse van 'superzooms' 18-200mm- of 18-300mm-objectieven.