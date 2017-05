Door Julian Huijbregts, donderdag 18 mei 2017 09:12, 1 reactie • Feedback

Sony kondigt twee ultragroothoekobjectieven aan voor zijn systeemcamera's. De 16-35mm f/2.8 en 12-24mm f/4 zijn beide geschikt voor camera's met een fullframe-sensor. De lichtsterke 16-35mm maakt deel uit van de G-Master-serie.

Met de G-Master-serie mikt Sony op professionele fotografen. De 16-35mm sluit aan bij de 24-70mm en 70-200mm in diezelfde serie, die ook een diafragmaopening van f/2.8 hebben. De groothoekzoom is voorzien van een lensontwerp met vijf asferische elementen, waaronder het grootste XA -element dat Sony tot nu toe gemaakt heeft.

Sony claimt dat het objectief daardoor foto's oplevert die van hoek tot hoek scherp zijn. Het diafragma bestaat uit elf lamellen en in de 16-35mm zit een zwevend focussysteem met twee direct drive super sonic wave-focusmotoren. Het objectief is afgedicht tegen stof en vocht, en heeft een fluorcoating op het voorste lenselement, waardoor dat makkelijk schoon te maken moet zijn. De 16-35mm f/2.8 GM komt in augustus op de markt voor een adviesprijs van 2700 euro.

Samen met de 16-35mm presenteert Sony de 12-24mm f/4 G. Het objectief weegt zo'n 566 gram en heeft vier asferische lenselementen. De groothoekzoom heeft een enkele focusmotor en is net als het professionele objectief afgedicht tegen stof en vocht. Vanaf juli is de 12-24mm f/4 te koop voor een adviesprijs van 2000 euro.