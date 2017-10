Sony A7R III-systeemcamera haalt 10fps bij 42,4-megapixelresolutie

Sony heeft de A7R III aangekondigd. De systeemcamera zonder spiegel heeft net als zijn voorganger en 42,4-megapixelsensor van het fullframeformaat, maar is sneller gemaakt. Ook krijgt de camera pixel shift-techniek, voor het maken van foto's met volledige rgb-informatie.

De hoge snelheid van 10fps is mogelijk bij gebruik van de mechanische sluiter en de elektroniche sluiter. Sony heeft de camera voorzien van een nieuw sluitermechanisme om dat mogelijk te maken. Volgens de fabrikant is het ontwerp van de mechanische sluiter erop gericht om zo min mogelijk vibraties te veroorzaken. Dat is belangrijk bij camera's met een hoge resolutie, omdat trillingen van de sluiter al snel te zien zijn in het eindresultaat.

In de A7R III zit dezelfde sensor als in zijn voorganger, een bsi-cmos met een resolutie van 42,4 megapixel. Bij de A7R II is de maximale fotografeersnelheid 5fps. Het nieuwe model haalt de hogere snelheid onder andere door de aanwezigheid van een snellere Bionz X-beeldprocessor. In de buffer is ruimte voor 87 rawbestanden met compressie, of foto's in rawformaat zonder compressie.

De behuizing is niet veel gewijzigd ten opzichte van het vorige model, maar Sony voorziet de A7R III van de verbeterde elektronische zoeker die eerder dit jaar in de A9 werd toegepast. De zoeker maakt gebruik van een oledpaneel met een resolutie van 1280x720 pixels. Ook is het joystickje voor de bediening overgenomen van de A9, net als de grotere accu. Volgens Sony is ook het mechaniek voor vijf-assige beeldstabilisatie op de sensor verbeterd.

Het toestel kan filmen in 4k-resolutie en gebruikt daarbij de volledige sensor. De beeldkwaliteit van de Super35-modus, waarin een uitsnede ter grote van een aps-c-sensor wordt gebruikt, zou verbeterd zijn. In die modus legt de camera nu 5176x2924 pixels vast en die informatie wordt gedownsampled naar een 4k-resolutie van 3840x2160 pixels.

Sony geeft de A7R III een nieuwe functie genaamd Pixel Shift Multi Shooting. Daarbij worden vier opnames gecombineerd, waarbij de sensor met behulp van het beeldstabilisatiemechanisme voor iedere opname een klein stukje wordt verschoven. Op die manier kan de volledige rgb-informatie voor iedere pixel worden vastgelegd, wat resulteert in foto's met meer detail en zonder beeldfouten zoals moiré. In theorie zijn de resulterende foto's gemaakt uit informatie van zo'n 170 megapixel, maar het resultaat wordt opgeslagen als een 42,4-megapixelfoto. Olympus en Pentax hebben al langer camera's met dergelijke pixel shift-techniek.

De Sony A7R III is de opvolger van de A7R II die in 2015 uitkwam. Het nieuwe toestel komt in november uit voor een adviesprijs van 3500 euro. Daarmee is de introductieprijs gelijk aan het vorige model. Eerder dit jaar kwam Sony al met de A9, een model dat volledig gericht is op snelheid en snelle autofocus. Dat topmodel heeft een 24,2-megapixelsensor met dram en kan fotograferen met 20fps.

Samen met de camera kondigt Sony het FE 24-105mm F4 G OSS-objectief aan. Het zoomobjectief weegt 663 gram en is daarmee volgens de fabrikant de lichtste in zijn klasse. Het verschil met Canon's EF 24-105 f/4L IS voor dslr's, die 670 gram weegt, is echter nihil. Sony brengt het 24-105mm-objectief met beeldstabilisatie uit in november, voor een adviesprijs van 1350 euro.

Tot slot maakt Sony bekend dat er in de zomer van 2018 een FE 400mm F2.8 GM OSS-objectief verschijnt. Mogelijk valt de release samen met de Olympische Spelen, al noemt de fabrikant dat niet specifiek. Dergelijke lichtsterke teleobjectieven worden veel op grote sportevenementen gebruikt. Details over het objectief zal Sony op een later moment bekendmaken.