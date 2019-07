Sony A7R IV krijgt 61-megapixelsensor en komt eind augustus uit voor 4000 euro

Sony heeft de vierde iteratie van zijn A7R-camera aangekondigd. Het nieuwe model krijgt een fullframesensor met een resolutie van 61 megapixel en kan 10 beelden per seconde vastleggen bij maximale resolutie. Verder is de oledzoeker verbeterd.

De resolutie van de Sony A7R IV is een flinke verhoging ten opzichte van de bijna twee jaar oude voorganger die met een 42,4-megapixelsensor was uitgerust. De maximale fotografeersnelheid is met 10fps gelijk, maar de nieuwe camera moet door de hogere resolutie veel meer data verwerken bij die snelheid. Volgens Sony heeft de beeldsensor een dynamisch bereik van vijftien stops. Net als in de Sony A7R III heeft de sensor een mechanisme voor beeldstabilisatie over vijf assen.

Op de sensor zitten 567 focuspunten die met fasedetectie werken en die beslaan 74 procent van het sensoroppervlak. Oogautofocus werkt bij de A7R IV niet alleen bij het maken van foto's, maar ook bij video's. De camera stelt daarbij automatisch scherp op de ogen van personen die in beeld zijn. Ten opzichte van de A7R III is de buffer anderhalf keer zo groot. De A7R IV kan daardoor 68 foto's kwijt in de buffer, uitgaande van jpg-formaat of gecomprimeerde raw-bestanden.

De sensor legt foto's vast met afmetingen van 9504x6336 pixels, maar Sony geeft de camera ook een Pixel Shift Multi Shooting-functie waarmee zestien opnamen worden gemaakt die zijn te combineren tot één beeld van 19008x12672 pixels, ofwel 240,8 megapixel. Bij het maken van de opnames wordt de sensor steeds een stukje verschoven met het mechanisme voor beeldstabilisatie. Het combineren van de beelden gaat achteraf in software op een computer. De functie is bedoeld om te gebruiken vanaf een statief.

Er is een 4k-filmfunctie beschikbaar waarin een Super 35mm-crop wordt gemaakt van de sensor. In die modus worden alle pixels gebruikt voor het filmen en is er geen sprake van pixel binning. De framerate is maximaal 30fps bij 4k-resolutie, maar dat loopt op tot 120fps bij 1080p.

De elektronische oledzoeker heeft een diagonaal van 0,5" en beschikt over 5,76 miljoen beeldpunten. Sony spreekt van een ultra-xga-resolutie, ofwel een resolutie van 1600x1200 pixels.Daarmee is de zoeker gedetailleerder dan die van eerdere Sony-camera's. Panasonic gebruikt een vergelijkbare oledzoeker in zijn S1-camera's. De zoeker kan ingesteld worden op weergave met 60fps of 120fps.

Sony voorziet de behuizing van twee geheugenkaartsleuven en die kunnen beiden overweg met snelle UHS-II sd-geheugenkaarten. Verder heeft Sony de greep en de knoppen van de camera naar eigen zeggen verbeterd. Ook is zijn de afdichtingen tegen stof en vocht verbeterd. Net als andere camera's in de A7-serie heeft het toestel een FE-vatting en is er geen spiegel aanwezig.

Eind augustus brengt Sony de A7R IV uit in Nederland en België voor een adviesprijs van 4000 euro. In september volgt een optionele batterijgreep, de VG-C4EM, die kost 450 euro. In diezelfde maand komt ook de ECM-B1M-microfoon uit voor 380 euro en de XLR-K3M-xlr-adapter voor 650 euro.