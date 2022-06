Foto's tonen Sony A7S III-camera

Er zijn foto's online gezet van de Sony A7S III-systeemcamera. Volgens geruchten krijgt het nieuwe model een elektronische zoeker met een zeer hoge resolutie en een 4k120fps-filmfunctie. Sony presenteert de camera dinsdagmiddag.

Het Japanse Nokishita heeft twee afbeeldingen van de camera op Twitter gezet. In het weekend publiceerde SonyAlphaRumors al een aantal foto's van de Sony A7S III in het wild. De voorkant van de behuizing lijkt vrijwel gelijk aan die van de A7S II, maar de lay-out van de knoppen aan de achterkant is anders. Daarbij is het scherm volledig uitklapbaar en kantelbaar bij het nieuwe model.

Sony kondigde al eerder aan dat de A7S III op 28 juli 16:00 uur Nederlandse tijd gepresenteerd wordt. De camera is de langverwachte opvolger van de A7S II, die sinds 2015 op de markt is. De camera's in de A7S-serie zijn vooral gericht op goede prestaties bij weinig licht en filmen.

Volgens geruchten krijgt de A7S III een elektronische zoeker met 9,44 miljoen beeldpunten. Dat is veel meer dan evf's van andere camera's. De onlangs aangekondigde Canon EOS R5 heeft bijvoorbeeld een zoeker met 5 miljoen beeldpunten.

Verder zou de A7S III een nieuwe 12-megapixelsensor krijgen, geoptimaliseerd voor 4k-video. Het toestel zou 4k-video's met 120fps kunnen schieten en voorzien zijn van koeling, waardoor langdurig opnemen mogelijk is.