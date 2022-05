Canon EOS R5 met nieuwe 45-megapixelsensor en 4k120-filmfunctie kost 4550 euro

Canon heeft twee nieuwe systeemcamera's aangekondigd. De EOS R5 en R6 beschikken beide over een nieuwe fullframesensor. Het topmodel heeft een 8k-filmfunctie en kan in 4k met 120fps filmen. De R5 komt eind juli uit, in augustus volgt de goedkopere R6.

De Canon EOS R5 is het high-end-model. Deze camera beschikt over een nieuw ontworpen fullframesensor met een resolutie van 45 megapixels. De camera kan continu foto's maken met een snelheid van maximaal 20 beelden per seconde met een elektronische sluiter, of 12bps met de mechanische sluiter. De spiegelloze Canon-camera beschikt daarnaast voor het eerst over beeldstabilisatie in de body. Die is volgens de fabrikant goed voor acht stops winst, mits er bepaalde Canon RF-objectieven worden gebruikt. De EOS R5 beschikt over Dual Pixel AF II met 1053 zones op de sensor. Deze autofocusfunctie is beschikbaar voor zowel foto als video en werkt op alle mogelijke resoluties.

De EOS R5 kan twintig minuten lang onafgebroken 8k-video's opnemen op 29,97fps. Dit kan onder andere in 12bits raw-formaat. De bitrate is daarbij 2600Mbit/s, waarmee een 256GB-kaart bijvoorbeeld in zo'n 13 minuten vol is. De bitrate kan gehalveerd worden door in 10bits 4:2:2 op te nemen. De camera kan ook intern 4k-video's opnemen op 120fps. De beelden kunnen worden opgenomen in 12bits raw, of met 10bits 4:2:2 C-Log of HDR PQ. Hierbij wordt gebruikgemaakt van h265-compressie.

De camera ondersteunt beeldverhoudingen van 17:9 en 16:9 bij het opnemen van video's. Canon laat weten dat de volledige breedte van de sensor wordt gebruikt wanneer gebruikers 8k-video's opnemen. Gebruikers kunnen daarnaast 35,4-megapixelfoto's uit de 8k-video's halen.

De R5 heeft twee kaartsleuven, te weten een cf express-slot en een sd-slot. De camera beschikt over een uitklapbaar 3,2"-lcd met een resolutie van 2,1 miljoen beeldpunten. De camera is verder voorzien van een nieuwe Digic X-processor, die vermoedelijk vergelijkbaar is met de Digic X die Canon ook in de duurdere EOS-1DX Mark III gebruikt. De elektronische zoeker heeft een resolutie van 5,76 miljoen beeldpunten en een verversingssnelheid van 120Hz. Deze viewfinder heeft een vergroting van 0,76x. Het native iso-bereik van de sensor gaat van 100 tot 51.200. Dat is digitaal uit te breiden tot 102.400.

Verder beschikt de EOS R5 over een lcd aan de bovenkant. Ook heeft het toestel een 3,5mm-jack voor een microfoon, een losse audioconnector voor koptelefoons, een micro-hdmi-uitgang en een usb 3.1 gen 2-aansluiting. De R5 gebruikt een nieuwe LP-EP6NH-accu met een 'hogere capaciteit'. Deze moet tot 80 minuten meegaan tijdens het opnemen van 8k-raw-video's. De huidige LP-E6N-accu's werken ook nog in de R5. Het geheel weegt 735 gram, exclusief objectief. De camera krijgt een adviesprijs van 4550 euro voor alleen de body. De camera is vanaf eind juli leverbaar.

Canon kondigt ook de EOS R6 aan. Dit is een ietwat goedkoper model, hoewel ook deze camera over een fullframesensor beschikt. De resolutie ligt wel lager met 20 megapixels. Wel blijft de beeldstabilisatie in de body hetzelfde. Ook ondersteuning voor Dual Pixel AF II blijft aanwezig. De framerate bij het nemen van foto's blijft ook hetzelfde, net als de gebruikte Digic X-processor.

De EOS R6 kan maximaal 4k-video's opnemen op 60fps, of full-hd op 120fps. De camera kan dit doen in 10-bits 4:2:2 in C-Log of HDR PQ. Ondersteuning voor raw-video ontbreekt. De bitrate van 4k-video op 60fps bedraagt hierbij 340Mbit/s. De camera voegt wel een crop toe. De R6 gebruikt 93 procent van de sensor bij het opnemen van 4k-beelden. De R6 heeft verder een iso-bereik van 100 tot 102.400. Dit kan worden uitgebreid naar 204.800.

De elektronische zoeker heeft daarnaast een lagere resolutie van 3,68 miljoen beeldpunten. Ook de uitklapbare lcd heeft een lagere resolutie, met 1,62 miljoen beeldpunten. Daarnaast beschikt de R6 over twee sd-sleuven. De camera weegt met 680 gram iets minder dan de R5. De Canon EOS R6 verschijnt eind augustus voor een adviesprijs van 2740 euro. Een set met RF 24-105 IS STM-objectief kost 3100 euro.

Samen met de camera's komt Canon ook met vier nieuwe RF-objectieven, waaronder een 85mm f/2-objectief. Dit objectief is volgens Canon bedoeld voor portretfotografie en levert vijf stops aan beeldstabilisatie in combinatie met een R5 of R6. Deze RF 85mm f/2 720 euro en komt in oktober uit.

Verder verschijnt de RF 100-500mm F/4.5-7.1L IS USM-telezoom, voor 3150 euro. Dit objectief is goed voor zes stops aan beeldstabilisatie bij de EOS R5 en R6 en komt in oktober uit. Ook presenteert Canon de RF 600mm f/11 en RF 800mm f/11 IS STM, dat zijn relatief lichte tele-objectieven van respectievelijk 930 en 1260 gram. Ze komen in juli uit voor 820 en 1070 euro.

De Extender RF 1.4x en RF 2x zijn producten die de cropfactor van camera's vergroten. Deze zijn volgens Canon bijvoorbeeld bedoeld voor pers-, natuur- of sportfotografen die van een grote afstand foto's willen maken. Deze RF 1.4x en RF 2x kosten respectievelijk 610 en 770 euro en komen eind juli beschikbaar.

Van links naar rechts: de RF 85mm, RF 100-500mm en RF 800mm met extender