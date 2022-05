Canon houdt op 9 juli evenement voor waarschijnlijk EOS R5 en R6

Canon heeft bekendgemaakt dat het op 9 juli een evenement onder de naam Reimagine zal houden. Waarschijnlijk worden tijdens het evenement onder andere de EOS R5 en de EOS R6 aangekondigd. Er gaan al tijden geruchten over de komst van deze camera's.

Canon zal het Reimagine-evenement op 9 juli om 14:00 uur live uitzenden. Op de website voor het evenement zijn nog geen details te vinden over wat Canon gaat aankondigen. Wel heeft de fabrikant het over 'zijn grootste productevenement tot nu toe'. Eerdere geruchten spraken al over de komst van de EOS R5 en EOS R6, aangevuld met de aankondiging van zes nieuwe RF-lenzen.

Canon maakte zelf al bekend dat de EOS R5 een spiegelloze camera met een nieuw ontworpen cmos-sensor met een mechanisme voor beeldstabilisatie is, die foto's kan maken met 20 beelden per seconde en video kan vastleggen in 8k-resolutie. De R6 wordt volgens Canon Rumours een goedkopere variant met een wat mindere bouwkwaliteit en evf met een lagere resolutie dan de R5.

De eigenschappen van de zes RF-lenzen zijn volgens de geruchten 50mm f/1.8 IS STM, 70-200mm f/4L IS USM, 85mm f/2 Macro IS STM, 100-500mm f/4-7.1L IS USM, 600mm f/11 DO IS STM en 800mm f/11 DO IS STM. Volgens Canon Rumours levert Canon de R6 vanaf augustus en de R5 vanaf september.