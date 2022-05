Euroconsumers wil dat Apple consumenten compenseert voor 'geplande veroudering'

Een groep van vijf consumentenorganisaties heeft Apple gesommeerd kopers van iPhones schadeloos te stellen met een bedrag van 60 euro per persoon omdat het bedrijf aan 'geplande veroudering' met iPhones gedaan zou hebben.

De consumentenorganisaties, verenigd onder de naam Euroconsumers, hebben Apple op 2 juli een brief gestuurd met het verzoek te stoppen met de geplande veroudering. De organisaties hebben het bedrijf vijftien dagen de tijd gegeven om te reageren. Daarna zal Euroconsumers zich 'buigen over de volgende juridische stappen'.

Het is de tweede brief van de organisaties aan Apple: op 11 juni dienden ze ook al een verzoek in om een einde te maken aan de geplande veroudering van iPhones en om Europese consumenten te compenseren. Euroconsumers bestaat uit het Belgische Test Aankoop, het Spaanse OCU, het Portugese Deco-Proteste, het Italiaanse AltroConsumo en het Braziliaanse Proteste.

Met 'geplande veroudering' doelt Euroconsumers op de verslechtering van prestaties van bepaalde iPhones met een iOS-update die Apple in 2017 doorvoerde, waardoor, in de woorden van de organisaties, 'de levensduur kunstmatig wordt verkort'. Het ging om de komst van iOS 10.2.1 voor de iPhone 6, 6s en SE, en iOS 11.2 voor de iPhone 7, in 2017. Onderdeel van die updates was een functie om de prestatie te verlagen bij verouderde accu's omdat piekbelasting van de processor te veel van de accu zou vergen, met mogelijk uitval tot gevolg. Begin dit jaar kreeg Apple hiervoor een boete van 25 miljoen euro van de Franse variant van de Autoriteit Consument & Markt.