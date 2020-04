Anandtech: MediaTek speelt vals in benchmarks met 'verborgen sportmodus'

Processorontwerper MediaTek speelt volgens techsite Anandtech vals in benchmarks met een 'sportmodus' voor benchmarks, die gebruikers zelf niet kunnen benaderen. De cheat zit in apparaten van diverse fabrikanten.

Anandtech kwam de cheat op het spoor door een dubieus resultaat van een Oppo Reno3 Pro, maar de cheat is ook te vinden in de firmware van veel andere fabrikanten, waaronder Sony, Vivo en Xiaomi. In de map /vendor/etc stond een bestand power_whitelist_cfg.xml en daarin stonden benchmarks die toegang hadden tot een 'sportmodus' die diverse elementen aanpaste om hogere benchmarkresultaten mogelijk te maken.

Het ging onder meer om het ophogen van de maximale temperatuur die de soc mag bereiken, het verhogen van de spanning en andere aanpassingen. De cheat was niet alleen gericht op benchmarks voor consumenten, maar ook tools en versies die alleen media en fabrikanten gebruiken. Het verschil is ongeveer 30 procent in de PCMark-score, maar kan oplopen tot 75 procent in sommige tests.

MediaTek bevestigt min of meer de bevindingen in een reactie aan Anandtech. De fabrikant zegt 'geaccepteerde industriestandaarden' te volgen op dit gebied. "We geloven dat het laten zien van de volledige capaciteiten van een chipset in benchmarks in lijn ligt met de praktijken van andere bedrijven en we geloven dat het consumenten een goede afspiegeling geeft van de prestaties van het apparaat."

MediaTek is de eerste processorontwerper die is betrapt op valsspelen in benchmarks, maar er zijn al veel fabrikanten geweest die zich daar ooit ook schuldig aan hebben gemaakt. Tweakers heeft anderhalf jaar geleden al geconcludeerd dat het cheaten op benchmarks zo'n wijdverspreide praktijk is in de smartphonemarkt dat prestatiebenchmarks geen zin meer hebben en in reviews van Tweakers zijn die resultaten dus sinds die tijd niet meer te vinden.

Valsspelen in benchmarks door MediaTek Fabrikant Oppo Oppo Oppo Oppo Vivo Xiaomi Realme iVoomi Sony Toestel Reno3 Pro Reno Z F15 F9 Pro S1 Note 8 Pro C3 i2 Lite XA1 Soc P95 P90 P70 P60 P65 G90 G70 A22 P20 AndroBench2 ✓ ✓ * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ PCMark ✓ ✓ * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Antutu ✓ ✓ * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Antutu 3DBench ✓ ✓ * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ GeekBench ✓ ✓ * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Quadrant ✓ ✓ * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Quadrant Professional ✓ ✓ * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 鲁大师 / Master Lu ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ 鲁大师 / AIMark ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ AI Benchmark (ZTH) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ NeuralScope Benchmark ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ GFXBench 4 Corporate ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

* op deze benchmarks is de cheat wel aanwezig, maar niet actief. Bron: Anandtech