Oppo kondigt Find X2 Lite-smartphone met 5g aan voor 500 euro - update

Oppo heeft de Find X2 Lite-smartphone met 5g-ondersteuning aangekondigd. De telefoon draait op de Qualcomm Snapdragon 765G-soc en moet een prijs van vijfhonderd euro meekrijgen. De Find X2 kost rond duizend euro.

De Find X2 Lite verscheen op de Portugese site van Oppo. De prijs staat op de Portugese site van een bekende retailer. Die prijs van vijfhonderd euro kwam eerder al naar voren in geruchten over de telefoon. Daarmee kost de telefoon de helft van de Find X2, die in maart uitkwam voor rond duizend euro. De Find X2 Pro ligt in de schappen voor twaalfhonderd euro.

Het toestel is 16x7,4cm groot en is bijna 8mm dik bij een gewicht van 180 gram. Het oledscherm is 14,8x6,7cm groot, met een diagonaal van 6,4" en een resolutie van 2400x1080 pixels. Verder is onder het scherm een vingerafdrukscanner aanwezig en is de frontcamera in een druppelvormige notch geplaatst.

Op de achterkant zitten vier camera's in een verticale opstelling. De primaire camera heeft een resolutie van 48 megapixel, terwijl de ultragroothoekcamera het met een resolutie van 8 megapixel moet doen. De twee overige sensoren, bedoeld voor macro-opnames en diepte-effecten, zijn 2-megapixelcamera's.

Onder de motorkap bevindt zich een Qualcomm Snapdragon 765G, een soc met een geïntegreerde 5g-modem: de Snapdragon X52. Er is 8GB werkgeheugen en het ingebouwde flashgeheugen voor opslag heeft een capaciteit van 128GB. Er is geen uitbreidbare opslag en ook geen dualsim. De accu is een 4025mAh-exemplaar en er wordt een 30W-lader meegeleverd. Er is nog niets bekend over een eventuele release in Nederland.

Update, 9:47: Oppo laat weten dat de Find X2 Lite eind april in Nederland uitkomt voor 499 euro. Ook komt de Find X2 Neo naar Nederland: een 699 euro kostende smartphone met dezelfde soc, meer geheugen en opslag, een andere cameraset-up en een iets groter 90Hz-oledscherm.