Renders tonen Oppo Find X2 Lite met vier camera's op achterkant

Er zijn renders verschenen van de Oppo Find X2 Lite, waarop onder meer vier camera's op de achterkant te zien zijn. Deze nog niet uitgebrachte telefoon zal naast de vorige maand uitgekomen Find X2 en X2 Pro komen te staan en zal het goedkoopste model worden.

De renders zijn online gezet door WinFuture-journalist Roland Quandt. Hij omschrijft de Oppo Find X2 Lite als een midrange-smartphone met 5g-ondersteuning. Het toestel krijgt volgens hem een oled-scherm met een diagonaal van 6,4" en een resolutie van 2340x1080 pixels. Verder is onder het scherm een vingerafdrukscanner aanwezig en de frontcamera is geplaatst in een druppelvormige notch.

Op de achterkant zitten vier camera's in een verticale opstelling. De primaire camera heeft een resolutie van 48 megapixel, terwijl de breedhoekcamera het met een resolutie van acht megapixel moet doen. De twee overige sensoren, bedoeld voor macro-opnames en diepte-effecten, zijn twee-megapixelcamera's.

Onder de motorkap bevindt zich een Qualcomm Snapdragon 765, een soc met een geïntegreerde 5g-modem, de Snapdragon X52. Het lijkt er volgens Quandt op dat de telefoon alleen plek heeft voor een enkele nanosim en een poort voor een micro-sd-kaartje ontbreekt; het ingebouwde flashgeheugen voor opslag heeft een capaciteit van 128GB. De accu is een 4025mAh-exemplaar en er wordt een 30W-lader meegeleverd.

De Oppo Find X2 Lite zou binnenkort in Europa op de markt komen, voor een prijs die 'waarschijnlijk' zal beginnen bij 500 euro.