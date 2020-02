Oppo Find X2 krijgt 1440p-scherm met 120Hz-ondersteuning

De Oppo Find X2-smartphone krijgt een 1440p-scherm met ondersteuning voor een verversingssnelheid van 120Hz. Dat zegt een topman van de fabrikant in een teaser. Oppo kondigt de telefoon volgende week aan.

Topman Brian Shen noemt het in de teaser 'een 3k-scherm', maar het lijkt te gaan om een scherm met ongeveer 3000 pixels in de hoogte en 1440 pixels in de breedte. De combinatie van zo'n scherm met die resolutie en verversingssnelheid is nog niet op de markt. De Samsung Galaxy S20-serie heeft wel een 1440p-scherm en 120Hz-ondersteuning, maar de 120Hz-modus werkt alleen op 1080p.

Oppo had de Find X2 afgelopen zaterdag willen presenteren op een eigen evenement voorafgaand aan telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona. Na de annulering van die beurs heeft Oppo zijn eigen evenement ook afgelast. De aankondiging staat nu gepland op 6 maart. Er is ook een Nederlandse aankondiging.

De Find X2 moet de Find X opvolgen, de eerste telefoon met pop-upcamera uit 2018. Oppo bracht de telefoon anderhalf jaar geleden in Nederland uit. Vorig jaar was de Oppo Reno 10x Zoom het meest high-end model van de Chinese fabrikant.