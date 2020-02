Telecombeurs MWC gaat niet door

De GSM Assocation heeft telecombeurs Mobile World Congress afgeblazen wegens toegenomen zorgen om het coronavirus 2019-nCoV. Afgelopen dagen trokken veel standhouders zich al terug. De hele beurs gaat niet door, maar over evenementen eromheen is nog niets bekend.

GSMA-directeur John Hoffman heeft laten weten dat het onmogelijk was geworden om de beurs te organiseren. Belangrijke standhouders waaronder grote Europese providers als Orange, Vodafone en Deutsche Telekom, netwerkleveranciers Nokia en Ericsson en smartphonemakers als LG, Sony en HMD Global hadden zich al teruggetrokken.

Het is onbekend of de evenementen rondom de beurs wel doorgaan. Onder meer smartphonemakers Oppo, Huawei en Lenovo hadden aankondigingen gepland in het weekeinde voorafgaand aan de beurs via evenementen op locaties in Barcelona. Onder meer Sony, LG en HMD Global hebben die persconferenties afgelast, maar Huawei plaatste woensdag nog een teaser voor zijn evenement.

De annulering van de beurs hangt samen met 2019-nCoV, het nieuwe coronavirus dat afgelopen maand is opgedoken in China en wereldwijd voor onrust zorgt. Tot nu toe had de GSMA in officiële berichtgeving steeds volgehouden dat de beurs volgens planning doorgaat. De organisatie stelde wel maatregelen voor zoals een 'no-handshake'-beleid en een temperatuurmeting bij bezoekers. MWC had moeten plaatsvinden van 24 tot en met 27 februari in Barcelona.