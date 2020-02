Ook Nvidia slaat Mobile World Congress over wegens coronavirus

Na Ericsson, LG en ZTE laat ook Nvidia weten dat het eind deze maand geen personeel naar het Mobile World Congress in Barcelona stuurt. Dit in verband met het nieuwe coronavirus. De Amerikaanse chipontwerper is een grote sponsor van het evenement.

Nvidia maakt de beslissing bekend in een korte publicatie, waarin het verder stelt dat het de veiligheid van collega's, partners en klanten voorop moet stellen. Het stelt verder dat het presentaties op het gebied van ai, 5g en vRAN had gegeven, als het aanwezig was.

De GSMA, de organisatie van het evenement, had in reactie op het terugtrekken van Ericsson op vrijdagochtend al een reactie gegeven op deze trend. De organisatie betreurt de beslissing, maar respecteert deze ook. De GSMA stelt zich te houden aan de richtlijnen die de wereldgezondheidsorganisatie WHO voorschrijft en roept partners op hetzelfde te doen.

Het virus, dat in december uitbrak in de Chinese miljoenenstad Wuhan, heeft volgens de laatste schattingen ruim 34.500 mensen besmet, waarvan er 722 zijn overleden, schrijft de NOS. Het virus is inmiddels naar schatting naar 26 landen verspreid.

Huawei blies twee weken geleden ook een ontwikkelaarsconferentie af, die op 11 en 12 februari in Shenzen gehouden zou worden. Die is verplaatst naar 27 en 28 maart.