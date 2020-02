LG zegt af voor MWC-beurs wegens coronavirus - update

De fabrikant LG zal dit jaar ontbreken op het Mobile World Congress in Barcelona. Dat betekent dat het bedrijf tussen 24 en 27 februari niet aanwezig is op de beurs, met name uit bezorgdheid over blootstelling aan en verspreiding van het coronavirus.

LG heeft op zijn eigen website een korte verklaring gezet, waarin de Zuid-Koreaanse fabrikant aangeeft dat het heeft besloten zich terug te trekken van de participatie in de MWC. Daarbij wijst het bedrijf op de veiligheid van zijn werknemers, partners en klanten. Door niet deel te nemen aan de beurs, wordt het risico weggenomen om honderden LG-medewerkers bloot te stellen aan de risico's die gepaard gaan met de internationale reizen, stelt LG. Door het ontbreken op de MWC zal de fabrikant zijn nieuwe mobiele producten voor dit jaar tijdens aparte evenementen aankondigen.

Het leek erop dat naast LG ook het Chinese ZTE besloten had om zijn aanwezigheid op het Mobile World Congress af te blazen. Een woordvoerder van het bedrijf liet eerder onder meer aan GSMArena weten dat de persconferentie niet door zou gaan, maar inmiddels stelt het bedrijf dat het toch aanwezig zal zijn. Lenovo's aanwezigheid in Barcelona is nog onzeker, schrijft Bloomberg. Xiaomi gaat wel, net als als Samsung, Oppo, Microsoft en Mediatek. Vooralsnog is Huawei ook van de partij, zo liet een woordvoerder aan Reuters weten.

De organisatie van de jaarlijkse beurs in Barcelona laat weten dat er tot nu toe sprake is van 'een minimale impact' op het evenement en dat het dus gewoon doorgaat. Volgens de organisatie zijn er verschillende maatregelen genomen om een eventuele verspreiding van het virus in te dammen en wordt de situatie voortdurend in de gaten gehouden.

Update, 11:57 uur: Toegevoegd dat ZTE inmiddels aangeeft dat het toch aanwezig zal zijn in Barcelona.