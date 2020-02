Fujifilm onthult X-T4-systeemcamera op 26 februari en kondigt X100V-camera aan

Fujifilm gaat het nieuwste vlaggenschip van zijn systeemcamera's met aps-c-sensoren, de X-T4, op 26 februari presenteren. Het bedrijf heeft daarnaast de X100V aangekondigd, een nieuwe high-end compactcamera met een vast objectief.

Fujifilm zegt dat de X100V over een nieuw ontworpen 23mm f/2.0-objectief beschikt, waarmee de scherpte in de hoeken en bij close-ups beter zou moeten zijn. Dit vijfde model in de serie heeft de bsi-sensor van het aps-c-formaat van de X-T3 gekregen; deze heeft een resolutie van 26,1 megapixel. Dat wordt gecombineerd met de X-Processor 4-beeldprocessor. Verder is de hybride zoeker verbeterd; als de optische zoeker niet wordt gebruikt, is er nu voor het eerst een oledscherm beschikbaar met een resolutie van 3,69 miljoen beeldpunten.

De fabrikant heeft oog- en gezichtsautofocus toegevoegd aan de X100V en fotograferen gaat met 11 beelden per seconde met de mechanische sluiter, wat oploopt naar 20 beelden per seconde met de elektronische sluiter. Het aanraakgevoelige lcd op de achterkant is nu kantelbaar. Video's maken kan in 4k-resolutie met maximaal 30fps, of in 1080p met 120fps voor slowmotion-opnames. De X100V komt beschikbaar in een zwarte en een zilveren editie en gaat 1499 euro kosten.

Tijdens de zogeheten X Summit heeft Fujifilm ook laten weten dat de opvolger van de in september 2018 geïntroduceerde X-T3, op 26 februari zal worden onthuld. Er is nog weinig informatie bekend over de specificaties van de X-T4, maar er zijn speculaties dat de camera net als de X-H1 een gestabiliseerde sensor krijgt, naast ondersteuning voor het maken van 6k-video's met 60 beelden per seconde en met een kleurdiepte van 10bit.