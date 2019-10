Fujifilm X-Pro3-camera met 'verborgen' lcd en hybride zoeker kost 1899 euro

Fujifilm heeft de X-Pro3 aangekondigd. Net als de twee voorgangers is dat een systeemcamera met een hybride zoeker, die zowel optisch als digitaal beeld kan weergeven. Het lcd achterop de camera is alleen zichtbaar als het wordt uitgeklapt. De camera kost 1899 euro.

Door het lcd achterop de Fujifilm X-Pro3 te verbergen, lijkt de fabrikant fotografen ertoe te willen bewegen om meer gebruik te maken van de zoeker. Er is nog een klein lcd toegevoegd waarop instellingen te zien zijn zonder het grote scherm uit te klappen. Fujifilm heeft dat vierkantje schermpje zo ontworpen zodat het eruit ziet als het venster achterop op een analoge camera.

Net als de Fujifilm X-Pro2 uit 2016 heeft het nieuwe model een hybride zoeker. Die kan zowel elektronsich als optisch beeld geven. Met een schakelaar kunnen gebruikers wisselen tussen digitale en optsiche weergave. De elektronische zoeker heeft nu een oledpaneel met 3,69 miljoen beeldpunten. Bij de voorganger was dat een schermpje met 2,36 miljoen beeldpunten. Het gaat vermoedelijk om een resolutie van 1280x1024 pixels; dat was 1024x768 pixels bij de voorganger.

Bij gebruik van de optische zoekerstand kijken gebruikers niet door de lens, maar direct 'naar buiten'. Lijnen in het beeld geven aan wat er op de foto komt, afhankelijk van de gekozen brandpuntsafstand. Het beeld zelf geeft meer weer dan wat er uiteindelijk wordt vastgelegd. Daarmee is het concept vergelijkbaar met een meetzoekercamera. Het is echter niet mogelijk om visueel scherp te stellen met het optische beeld. Gebruikers moeten vertrouwen op autofocus, of op de focusindicator bij handmatige scherpstelling.

Het optische gedeelte van de zoeker heeft in de X-Pro3 een vaste vergroting van 0,52x. Bij de X-Pro2 kon er gekozen worden uit 0,36x en 0,60x, om de optische zoeker af te stemmen op groothoek of tele. In de X-Pro3 is die keuze er niet. De zoeker kan beeldlijnen weergeven voor brandpunten van 23mm tot 90mm.

Intern is de camera grotendeels gelijk aan de Fujifilm X-T3. De X-Pro3 gebruikt dezelfde X-Trans-sensor van het aps-c-formaat met een 26-megapixelresolutie. Ook is het hybride autofocussysteem hetzelfde. De X-Pro3 filmt in 4k-resolutie met maximaal 30fps. Het toestel heeft twee sd-kaartsleuven met ondersteuning voor uhs-II-kaartjes. Ook heeft de X-Pro3 een usb-c 3.1-aansluiting die gebruikt kan worden om de camera op laden.

Fujifilm brengt de X-Pro3 met verschillende afwerkingen uit. De reguliere zwarte uitvoering kost 1899 euro en is eind november beschikbaar. Varianten met een Duratect-coating in zwart of zilver kosten 2099 euro en zijn halverwege december te koop.