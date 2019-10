Intel voegt ondersteuning voor Comet Lake- en Ice Lake-cpu's toe aan Linux

In een recente update van de Linux-kernel is ondersteuning voor Comet Lake- en Ice Lake-processors toegevoegd. Het gaat hierbij naar verluidt om processors voor desktops, laptops en servers. De patch werd ondertekend door de senior graphics software engineer van Intel.

De update, die werd ontdekt door Twitter-gebruiker @Komachi_Ensaka, voegt ondersteuning aan de Linux-kernel toe voor enkele Ice Lake-cpu's, die gemaakt worden op het 10nm-procedé. Onder de vermelde chipseries zouden desktopmodellen zijn. Eerder deze maand ging het gerucht rond dat Intel geen desktopprocessors op 10nm zou uitbrengen, maar het bedrijf ontkrachtte dit al snel. Intel liet destijds aan Tom's Hardware weten dat de progressie van chips op het 10nm-procedé 'goed verloopt' en dat Intel ook desktopproducten op 10nm uit gaat brengen. Intel voegde later specifiek toe dat ze hiermee desktop-cpu's bedoelden.

De patch voegt ondersteuning toe voor twee Comet Lake-series, en een viertal Ice Lake-families. Volgens Komachi_Ensaka is het type processor af te lezen aan het achtervoegsel. De Twitter-gebruiker stelt dat de 'IceLake'-serie bedoeld voor desktops, terwijl de IceLake_L-serie laptopchips zouden zijn. Volgens Komachi moeten IceLake_X- en IceLake_D-entries allebei Xeon-chips omvatten. Hiervoor is overigens nog geen concreet bewijs.

De update bevat verder geen verdere informatie over de cpu's. Zo is het nog niet bekend hoeveel cores de cpu's hebben en op welke kloksnelheden deze draaien. Hierover volgt in de toekomst waarschijnlijk meer informatie. De mobiele Ice Lake-processors zijn al beschikbaar.