Details van Intel Gemini Lake Refresh-socs verschijnen online

Op internet zijn de specificaties van zes socs van Intels Gemini Lake Refresh-generatie verschenen. De processors zouden volgens eerder uitgelekte informatie in november worden aangekondigd.

De details van de processors staan in een overzicht dat FanlessTech publiceert. Die site berichtte in augustus al over de komst van Gemini Lake Refresh, maar had toen alleen de kloksnelheden van de Pentium J5040. De J-varianten van de socs zijn voor desktops en all-in-one-systemen, de N-versies zijn voor laptops en tablets.

De processors zijn opgebouwd rond de Goldmond Plus-architectuur en Intel produceert ze op 14nm. Ten opzichte van hun voorgangers verschillen de Gemini Lake Refresh-chips dan ook weinig: ze hebben hetzelfde aantal cores, cachehoeveelheid en UHD Graphics-gpu's. Wel zijn de kloksnelheden hoger. Zo heeft de huidige J5005 een kloksnelheid van 1,5GHz met een boostsnelheid van 2,8GHz, terwijl de komende J5040 daar met respectievelijk 2GHz en 3,2GHz ruim overheen gaat.

Volgens FanlessTech moet er tot begin 2020 gewacht worden op moederborden en mini-pc's met geïntegreerde Gemini Lake Refresh-chips. Mogelijk komen de chips al eerder naar apparaten als laptops, tablets en all-in-ones.