'Intel komt met Pentium J5040 met turbokloksnelheid van 3,2GHz'

Er zijn details over de komende Gemini Lake Refresh-socs van Intel verschenen. Het gaat om Pentiums en Celerons voor desktops en laptops die op 14nm worden gemaakt. De nieuwe versies krijgen hogere kloksnelheden.

Website FanlessTech brengt de eerste details over de nieuwe socs naar buiten. Volgens informatie van de site komen de Gemini Lake Refresh-socs in het najaar uit. Het zou gaan om de Pentium J5040, en de Celeron J4125 en J4025 voor desktops. Alleen van de Pentium-uitvoering noemt Fanlesstech de kloksnelheden; het zou gaan om een 2,0GHz-processor met een turbosnelheid van maximaal 3,2GHz. De huidige Pentium J5005 is geklokt op 1,5GHz en boost naar maximaal 2,8GHz.

Naast de socs voor desktoptoepassingen komen er mobiele varianten voor laptops. Het gaat daarbij om de Pentium N5030, en de Celeron N4120 en N4020. Zowel de desktop- als de laptopprocessors worden gemaakt op 14nm en zijn gebaseerd op de Goldmond Plus-architectuur, net als de huidige generatie. Ook de geïntegreerde gpu en cachehoeveelheid zouden niet gewijzigd zijn.

Huidige Gemini Lake-socs zijn zuinig en kunnen passief gekoeld worden. Het zijn geen losse processors, maar socs die op een moederbord worden gesoldeerd. De vernieuwde Gemini Lake Refresh-generatie verscheen ook al op een roadmap die Tweakers in april publiceerde. Volgens FanlessTech komen er vanaf begin 2020 moederborden en mini-pc's uit met de Gemini Lake Refresh-socs.