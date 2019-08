Japanse provider suggereert dat volgende iPhone op 20 september uitkomt

De Japanse provider Softbank heeft gesuggereerd dat de volgende iPhone op 20 september zal uitkomen. Die datum ligt in lijn met de data waarop in vorige jaren Apple-smartphones voor het eerst te koop waren.

Softbank-directeur Ken Miyauchi suggereerde de release van de komende iPhone in een vraaggesprek tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Hij kreeg de vraag hoe Softbank zou omgaan met de release van een mogelijke iPhone in september, omdat in Japan op 1 oktober een wet ingaat die providers verbiedt om toestellen in combinatie met dure abonnementen te verkopen. Miyauchi reageerde met: "Eerlijk gezegd vraag ik me af wat ik moet doen voor die tien dagen? Nee, ik moet dat niet zeggen." Tien dagen voor 1 oktober is vrijdag 20 september.

Miyauchi claimde kort erna de releasedatum van de nieuwe iPhone niet te kennen, maar herhaalde daarna volgens Macokatara dat de iPhone tien dagen in een bundel te koop zou zijn. Apple heeft niet gereageerd op de verspreking van de Japanse topman.

Die dag ligt in lijn met voorgaande iPhone-releases. De iPhone XS kwam op 21 september uit, de iPhone 8 op 22 september en de iPhone 7 op 16 september. De presentatie is telkens in de week ervoor. Er gaan al maanden geruchten over de komende iPhones. Apple zou rechtstreekse opvolgers maken van de XS, XR en XS Max, met dezelfde schermformaten en ongeveer hetzelfde ontwerp.