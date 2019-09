Gerucht: Apple werkt aan goedkopere iPhone met 4,7"-lcd en Touch ID

Apple werkt aan een relatief goedkope iPhone met scherm van 4,7" en een homeknop met Touch ID, beweren bronnen van financieel persbureau Bloomberg. De telefoon lijkt een vervolg op de iPhone 8 en komt misschien in het voorjaar uit.

Wat uiterlijk betreft zal het toestel lijken op de iPhone 8, meldt Bloomberg. Apple verkoopt die telefoon, die in 2017 uitkwam en ook een 4,7"-scherm heeft, voor 570 euro. Ook zal de vingerafdrukscanner in de homeknop terugkeren, claimt het financiële persbureau. De drie huidige iPhones hebben alleen gezichtsscanner Face ID.

Apples goedkoopste nieuwe iPhone is de XR. Deze telefoon kost momenteel zo'n 740 euro. Bloomberg zegt dat het toestel in de eerste helft van volgend jaar uitkomt. Het Japanse Nikkei maakte woensdag ook melding van de komst van een op de iPhone 8 lijkende goedkopere Apple-telefoon. De Japanse zakenkrant gaf geen details. Wel merkte Nikkei op dat Apple de verkopen van iPhones hoog wil houden met een release in de eerste helft van het jaar. Verkopen van iPhones zakken in het voorjaar doorgaans in, omdat de nieuwe modellen dan al een half jaar op de markt zijn.

Bloomberg herhaalt ook het eerdere gerucht dat Apple werkt aan iPhones met een vingerafdrukscanner achter het scherm. Die zitten nu in veel Android-telefoons. Apple zou de techniek wellicht volgend jaar in iPhones willen gebruiken.

De iPhone 8, waarop de nieuwe iPhone misschien zal lijken