Gerucht: Apple brengt volgend jaar geen iPhone meer uit met Touch ID

Apple brengt vermoedelijk geen iPhones meer uit die ondersteuning hebben voor vingerafdrukscanner Touch ID. In plaats daarvan zullen alle modellen van volgend jaar waarschijnlijk gezichten gaan herkennen via Face ID, wat dit jaar op de iPhone X zit.

Het stoppen met Touch ID op iPhones is nodig, omdat alle modellen van de iPhone in 2018 werken met minimale bezels aan de boven- en onderkant, meldt MacRumors op basis van de betrouwbaar geachte analist Ming-Chi Kuo. Daardoor is er te weinig ruimte voor de vingerafdrukscanner aan de voorkant en Apple wil hem niet op een andere locatie plaatsen.

Kuo merkt op dat er volgend jaar vermoedelijk wel smartphones met Android zullen verschijnen met een vingerafdrukscanner onder het scherm, maar dat die modellen niet heel talrijk zullen zijn. De technologie zou bovendien nog duur zijn om te maken. Apple zou eerst geprobeerd hebben om Touch ID onder het scherm te integreren voordat het Face ID maakte voor de iPhone X.

Apple-topman Craig Federighi hintte erop tijdens een interview in podcast The Talk Show dat Apple nog niet klaar zou zijn om Touch ID helemaal vaarwel te zeggen. Hij tekende aan dat in sommige gevallen 'een combinatie van biometrische systemen' logisch zou zijn, zonder concreet te maken waarop hij doelde.

Het Amerikaanse bedrijf toonde Face ID tijdens de presentatie van de iPhone X vorige maand. De nieuwe iPhone met gezichtsherkenning komt begin volgende maand uit. Gezichtsherkenning voor authenticatie is geen nieuwe techniek. Microsoft gebruikt gezichtsherkenning al enige jaren voor Windows Hello op laptops.