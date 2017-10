Listing GFXBench verraadt mogelijk specs van Razer-smartphone

Er is een listing verschenen van wat mogelijk de smartphone van accessoiremaker Razer zou zijn. Razer kondigt op 1 november waarschijnlijk zijn eerste smartphone aan, maar tot nu toe kwamen er geen details naar buiten.

De listing toont een werkgeheugen ter grootte van 8GB en een opslag van vermoedelijk 64GB. De listing laat ook een 5,7"-scherm zien met een resolutie van 2560x1440 pixels. Daarmee zou het gaan om een conventioneel 16:9-scherm. Veel fabrikanten stappen dit jaar juist over naar langere schermen.

De soc is een Snapdragon 835 van Qualcomm, met acht processorkernen waarvan de vier snelste draaien op maximaal 2,4GHz, voorzien van een Adreno 540-gpu. Die soc is ook te vinden in onder meer modellen van Sony, LG, OnePlus, Xiaomi en HTC. Ook de komende Pixel 2-telefoons hebben een 835 aan boord. De maximale resolutie van de camera is volgens de listing twaalf megapixels, terwijl de frontcamera een resolutie heeft die overeenkomt met acht megapixels.

De listings van GFXBench kunnen wel wat basale informatie van telefoons laten zien, maar die info is in het verleden niet altijd betrouwbaar gebleken: vooral het schermformaat, dat lastig af te lezen is uit telefoondata, blijkt er nogal eens naast te zitten. Bovendien kunnen de listings worden nagemaakt. Desondanks is het ook vaak gebeurd dat informatie over onaangekondigde smartphones via GFXBench-listings naar buiten kwam.

Razer kondigt vermoedelijk zijn smartphone op 1 november aan. De fabrikant plaatste donderdag een teaser die daarop wijst. De maker van vooral gameaccessoires heeft de expertise voor het maken van een smartphone in huis. Het nam eerder dit jaar Nextbit over, de maker van de Robin-smartphone onder leiding van een oud-ontwerper van smartphonemaker HTC.