Razer introduceert smartphone met 120Hz-scherm en 8GB ram

Razer heeft zijn eerste Android-smartphone gepresenteerd. De Razer Phone heeft een 5,7"-lcd met een verversingssnelheid van 120Hz en adaptive refresh-techniek. Het toestel draait op stock-Android en bevat een Snapdragon 835-soc, gecombineerd met 8GB ram.

Razer zegt dat het scherm van de Razer Phone is gemaakt in samenwerking met Sharp en gebaseerd is op de igzo-techniek, maar dat het gaat om een uniek scherm dat niet voor andere fabrikanten beschikbaar is. Razer spreekt over een Ultramotion Display en onder die noemer schaart het de adaptive refresh-techniek die wordt gebruikt om de gpu en het scherm te synchroniseren.

Volgens de fabrikant werkt dat net zoals Nvidia's G-Sync voor monitoren en is de techniek ontwikkeld in samenwerking met Qualcomm. De Ultramotion-techniek komt ook de accuduur ten goede, claimt Razer. Het 5,7"-scherm heeft een 16:9-verhouding en een resolutie van 2560x1440 pixels.

Begin dit jaar kocht Razer het bedrijf Nextbit, dat was de maker van de Robin-smartphone. Het hoekige uiterlijk van de Razer Phone toont overeenkomsten met de Robin. De telefoon van Razer heeft een behuizing van aluminium, weegt 197 gram en heeft en afmetingen van 158x78x8mm. De vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop aan de zijkant van het toestel.

Aan de achterkant zitten twee 12-megapixelcamera's. Het is opstelling met een gewone camera en een exemplaar met telelens. Volgens Razer is 'seamless zoom' mogelijk, omdat bij het fotograferen altijd beide camera's worden gebruikt. De camera krijgt later functies als 120fps-opname, slowmotion en een portretmodus. Bij de release zijn die functies nog niet beschikbaar.

Razer claimt dat zijn smartphone goede audiokwaliteit levert en luider is dan andere telefoons. Aan de voorkant zitten stereospeakers die een Dolby Atmos-logo dragen en een THX-certificaat hebben. Razer nam audiobedrijf THX zelf over eind vorig jaar. Ook belooft Razer goede kwaliteit via een koptelefoon; het bedrijf levert daarvoor een usb-c-adapter mee met ingebouwde dac, de telefoon heeft geen 3,5mm-aansluiting.

In de behuizing zit een 4000mAh-accu. Volgens de fabrikant is dat goed voor 12,5 uur videokijken of 7 uur Heartstone spelen. De accu ondersteunt snelladen met Qualcomms Quick Charge 4+. Daarmee kan de accu in een uur tot 85 procent geladen worden. Het toestel draait op een Snapdragon 835-soc, net als de meeste andere toptoestellen met Android. Volgens Razer is de koeling van de Razer Phone echter beter geregeld en dat moet de prestaties ten goede komen. Het toestel heeft 8GB ram en 64GB flashopslag, dat kan worden uitgebreid met een micro-sd-kaartje.

Razer zegt dat de telefoon op stock-Android draait en levert het toestel met de Nova Launcher Prime Razer Edition. Op het toestel staat Android 7.1.1, in het eerste kwartaal van 2018 belooft Razer een update Android Oreo. De Razer Phone komt niet naar de Benelux, maar Razer gaat de telefoon wel in het VK, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Zweden verkopen. De adviesprijs is 750 euro en vanaf 17 november is de Razer Phone te koop.