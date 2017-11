iOS 11.2 komt uit als publieke bèta

Apple heeft iOS 11.2 uitgebracht als publieke bta. De software lijkt vooral bedoeld om iOS-apparaten voor te bereiden op de release van AirPlay 2 en de aankomende speaker HomePod. De publieke bta verschijnt een dag nadat 11.1 in een stabiele versie uitkwam.

Omdat het een publieke bèta is, kunnen alle gebruikers hem installeren door het toestel daarvoor in te schrijven op beta.apple.com. De 11.2-bèta voor ontwikkelaars verscheen maandag. Behalve de voorbereiding voor AirPlay 2 en de HomePod zitten er nog wat kleine fixes in deze firmware, schrijft 9to5 Mac.

De publieke bèta wil nog niet zeggen dat iOS 11.2 snel zal uitkomen. Bij iOS 11.1 duurde dat meer dan een maand na het verschijnen van de eerste testversie. Behalve een publieke bèta van de nieuwe iOS-versies, kwamen er ook een publieke bèta van tvOS 11.2 uit.