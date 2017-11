Razer brengt een waterbestendig mechanisch toetsenbord uit

Razer heeft in de BlackWidow-lijn van mechanische toetsenborden de BlackWidow Ultimate uitgebracht. Dit toetsenbord heeft water- en stofbestendigheid als meest kenmerkende eigenschap.

Het toetsenbord is volgens Razer getest op de bestendigheid tegen water en stofdeeltjes, en heeft een ip54-rating. Verder heeft de fabrikant het mechanische toetsenbord voorzien van groen backlight, dat voor elke individuele toets apart is in te stellen, via bijvoorbeeld een lichteffectenprofiel. De kleur is niet aan te passen en blijft groen.

De BlackWidow Ultimate heeft volgens Razer een levensduur van 80 miljoen toetsaanslagen. De mechanische schakelaars hebben een actuation force van 50 gram. Verder zijn de toetsen in te stellen voor specifieke macro's. Het toetsenbord is voor zien van 10-key anti-ghostingtechnologie, zodat het indrukken van meerdere toetscombinaties gewoon wordt geregistreerd.

Het toestenbord is vanaf nu beschikbaar via de website van de fabrikant, maar moet in dit vierde kwartaal ook nog in de winkels verschijnen. De Razer BlackWidow Ultimate kost 120 euro.