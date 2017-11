Logitech maakt fysiek toetsenbord zichtbaar in vr

Logitech heeft de Bridge aangekondigd, een ontwikkelaarskit die het mogelijk maakt een toetsenbord zichtbaar te maken via een vr-bril, om te kunnen typen in de virtuele omgeving. In eerste instantie maakt Logitech een beperkte hoeveelheid sdk's beschikbaar.

De Bridge moet het invoeren van tekst in vr eenvoudiger maken, door het fysieke toetsenbord en de handen zichtbaar te maken. De kit bestaat uit een Logitech G-gametoetsenbord en een accessoire waarin een Vive Tracker geplaatst kan worden, naast de bijbehorende software. De tracker kan aan het toetsenbord bevestigd worden. Zodra de Vive Tracker aangezet wordt, verschijnt de virtuele representatie van het toetsenbord in een vr-app als overlay. Ontwikkelaars hoeven hier hun app niet voor aan te passen. De Bridge werkt bij elke app op basis van SteamVR.

De kit zorgt ervoor dat fysieke toetsaanslagen ook zichtbaar zijn bij het virtuele toetsenbord. Ontwikkelaars kunnen de weergave van de Logitech G naar eigen inzicht aanpassen met bijvoorbeeld skins. Logitech maakt van de tracking van de HTC Vive gebruik om de handen van de gebruiker zichtbaar te maken tijdens het typen.

Voorlopig zijn er slechts vijftig exemplaren van de sdk beschikbaar voor een bedrag van 150 dollar, omgerekend en met btw is dat 156 euro. Ontwikkelaars kunnen zich tot 16 november melden bij het bedrijf om een kit te ontvangen. Logitech belooft dat er meer exemplaren beschikbaar komen als er genoeg interesse is. Of het bedrijf ook aan ondersteuning voor andere vr-brillen dan de HTC Vive werkt, is niet bekend.