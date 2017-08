Craft-toetsenbord van Logitech heeft draaiknop voor besturing van programma's

Logitech heeft een toetsenbord onder de naam Craft geïntroduceerd. Daarmee mikt de Zwitserse fabrikant op gebruikers in creatieve beroepen door een draaiknop toe te voegen om bijvoorbeeld vormgevingsprogramma's te besturen. Verder komt Logitech met draadloze MX Sound-speakers.

Logitech heeft de knop de naam Crown gegeven en draagt als voorbeeldprogramma's Photoshop, Premiere en Excel aan. De knop herkent deze en andere programma's en moet toegang bieden tot verschillende tools, bijvoorbeeld het aanpassen van de helderheid of het aanpassen van grafieken. Ook kan de knop gebruikt worden voor het besturen van het OS. De knop draaibaar en aanraakgevoelig.

Via de Logitech-software kunnen gebruikers zelf profielen opstellen voor verschillende apps en daarmee de functionaliteit van de knop naar hun eigen wensen inrichten. Binnenkort wil Logitech bovendien een sdk uitbrengen waarmee ontwikkelaars toepassingen voor de knop in hun eigen software kunnen opnemen. De fabrikant zegt dat er tot nu toe een 'enhanced input dial experience' is in Word, Excel en PowerPoint op Windows en in Photoshop, Illustrator, Premiere vanaf versie CC 2017 op Windows en macOS.

Verder beschikt het toetsenbord over verlichte toetsen die zich aanpassen aan de helderheid van de omgeving en automatisch aangaan als er een hand in de buurt komt. Het draadloze toetsenbord communiceert via bluetooth met maximaal drie apparaten, waartussen met een schakelaar gewisseld kan worden. Daarnaast is communicatie via de 2,4Ghz-frequentie mogelijk via de Unifying Receiver. Het apparaat kan ook bedraad gebruikt worden.

Daarnaast komt Logitech met nieuwe draadloze bluetooth-speakers met 12W continu vermogen onder de naam MX Sound. Die zijn via verlichte knoppen aan de voorkant te besturen en kunnen met maximaal twee bluetooth-apparaten worden verbonden. Daarnaast is er een 3,5mm-aansluiting aanwezig. De speakers hebben een afmeting van 160x160x83,4mm. Logitech brengt de speakers in september uit voor een prijs van 99,99 euro. Het Craft-toetsenbord komt rond dezelfde tijd uit en kost 199 euro.