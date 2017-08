Ricoh komt met 360-gradencamera die in 4k-resolutie opneemt

Ricoh heeft op de IFA-beurs een nieuwe 360-gradencamera gepresenteerd met een 4k-filmfunctie. De Theta V beschikt over twee f/2.0-lenzen, waarbij elke lens is gekoppeld aan een 12-megapixel-1/2.3"-sensor. Gecombineerd levert dat 360-gradenafbeeldingen met een 14-megapixelresolutie op.

De camera heeft de beschikking over een ingebouwde vierkanaalsmicrofoon die moet zorgen voor een verbeterde geluidsopname uit alle richtingen, zowel horizontaal als verticaal. De Theta V ondersteunt ook livestreaming in 4k-resolutie. De 4k-filmfunctie heeft een maximale snelheid van 30fps. Verder heeft het apparaat 19GB aan intern opslaggeheugen, waarmee opnames in 4k van maximaal 40 minuten kunnen worden opgeslagen. Het opslaggeheugen van 19GB is niet uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

Niet alleen moet de beeldkwaliteit bij de Theta 5 ten opzichte van zijn voorgangers zijn verbeterd, ook is de vertraging tussen foto's teruggebracht tot 4 seconden. Daarnaast is de doorvoersnelheid om foto's over te zetten via wifi of bluetooth volgens Ricoh verhoogd. Door de ingebouwde Snapdragon 835-soc is volgens Ricoh ook de accuduur verbeterd: op één acculading moet het apparaat maximaal 80 minuten meegaan tijdens het opnemen van video en het zou voldoende zijn om maximaal 300 foto's te kunnen schieten. Foto's kunnen worden gedownload via de gratis mobiele app van Ricoh, maar daarvoor kan ook de micro-usb-poort worden gebruikt. Verder gaat het iso-bereik van 64 tot 3200 en is de sluitertijd verhoogt naar 1/2.500s.

De Theta V beschikt over een zogeheten Remote Playback-functie voor 360-gradenvideo's. Dat is een software-plug-in voor het apparaat. Door de camera te verbinden met een een tv of bijvoorbeeld een projector, kunnen gebruikers van de Theta V de beelden van de camera tonen op een ander apparaat.

Eind september is de camera in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 449 euro. Ricoh verkoopt ook een optionele losse TA-1-microfoon en een speciale voor de Theta V gemaakte onderwaterbehuizing. De Ricoh Theta V is een doorontwikkeling van de Theta S, de 360-gradenconsumentencamera die al een tijd op de markt is. De allereerste Theta kwam uit in 2013 en produceerde alleen foto's, terwijl diens opvolger, de m15, ook 360-gradenvideo's kon maken, zij het met slechts 15fps.