Battlefield 1: In The Name of The Tsar komt op 19 september uit

De nieuwste dlc voor Battlefield 1, genaamd In The Name of The Tsar, verschijnt op 19 september voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Dat heeft ontwikkelaar DICE bekendgemaakt. Bezitters van een seizoenspas krijgen al op 5 september toegang tot de uitbreiding.

DICE heeft daarnaast bekendgemaakt dat de dlc ondersteuning heeft voor de hdr10-standaard. Daarmee wordt het contrast op compatibele beeldschermen verhoogd en zullen lichteffecten en kleuren overtuigender worden weergegeven. De dlc draait om het oostelijke front, waar in de Eerste Wereldoorlog werd gevochten door Duitse en Russische troepen.

De dlc voegt zes nieuwe maps toe, waarvan er enkele ook een nachtelijke setting hebben, wat invloed heeft op de speelstijl die nodig is om een overwinning te behalen. Verder bevat de dlc nieuwe voertuigen, wapens en nieuwe spelmodus genaamd Supply Drop. Bij deze spelmodus draait het om het controleren van voorraden die door vliegtuigen worden afgeworpen.

Eerder werd al bekend dat er in Battlefield 1: In The Name of The Tsar ook vrouwelijke soldaten zitten. Deze soldaten worden in het spel gerepresenteerd door de Russische scoutklasse. Specifiek gaat het om het 'Battalion of Death', dat geheel uit vrouwelijke soldaten bestond.