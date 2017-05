Door Mark Hendrikman, zondag 28 mei 2017 11:16, 12 reacties • Feedback

Gameontwikkelaar DICE heeft in een livestream de aankomende wijzigingen die de mei-update van Battlefield 1 introduceert, uiteengezet. Gebruikers van tanks, vliegtuigen en bajonet-charges zullen het moeilijker krijgen. Ook wordt de Operations-modus toegankelijker gemaakt.

De bajonet-charge is voor sommige spelers een heikel punt. Zoals het er nu voor staat, krijgt een speler extra weerstand tegen schade wanneer hij een charge inzet en is er geen beperking aan hoe scherp de bochten zijn die hij kan maken tijdens die charge. Een speler kan dus gemakkelijk om een hoek van 90 graden sprinten met zijn bajonet. Om dit in te perken, kunnen spelers straks maximaal 50 graden draaien na het inzetten van een charge en ze kunnen niet meer zijwaarts stappen, ofwel strafen. De schadebeperking wordt helemaal weggehaald.

Om de uitdaging voor piloten te vergroten, heeft DICE besloten dat luchtafweergeschut in de game vanaf de update niet meer stukgemaakt kan worden. In plaats daarvan kan het alleen uitgeschakeld worden, waarna een ingenieur deze zal moeten repareren. Daarnaast kunnen de luchtafweerkanonnen straks twee keer zoveel schade absorberen voordat ze 'stuk' zijn. Ook zal het bereik van deze wapens vergroot worden wanneer ze ook daadwerkelijk op vliegtuigen gericht worden.

Om de Operations-spelmodus meer onder de aandacht te brengen, wordt het lobbysysteem daarvan aangepakt. Spelers die Operations doen, zullen na de update niet alleen van zijde wisselen, maar de teams zullen ook door alle Operations-levels heengaan in plaats van constant op dezelfde blijven.

Vliegtuigen krijgen straks de mogelijkheid om met free look achter zich te kijken. Daarnaast krijgt het dogfighter-vliegtuigtype een tweede soort munitie aan boord die andere vliegtuigen in de brand kan steken voor een snelle uitschakeling.

De self-repair van de tanks A7V, FT17, St. Chamond en Pierce Arrow wordt ingeperkt. De gezondheidspunten die een zelfreparatie oplevert gaat van 320 naar 200. Wel duurt een reparatie straks 5 seconden in plaats van 8.

Om lag tegen te gaan, heeft DICE besloten dat spelers met een ping van 130ms of hoger te maken zullen krijgen met server-side hit detection. Voorheen was dat nog 100ms. Dit geldt voor de VS en Europa.

Tot slot gaat de ticket count in Domination-potjes van 100 naar 200 omdat wedstrijden anders soms veel te kort zijn, kan het schudden van de camera door explosies straks beperkt worden, zien support-spelers straks icoontjes die aangeven of een teamlid munitie nodig heeft en kan user-generated content zoals avatars, namen van clans en embleems straks uitgeschakeld worden.

DICE heeft de wijzigingen uiteengezet in een livestream die ruim een uur duurt, maar de schrijvers van pvplive.net hebben de wijzigingen netjes op een rijtje gezet voor zij die het liever lezen dan kijken. Daarin staan ook nog meer kleinere wijzigingen beschreven.

Deze update voor de game komt uiterlijk op dinsdag 30 mei uit. Het ziet ernaar uit dat DICE zijn werk hieraan al af heeft, maar dat het wachten is op goedkeuring van Sony en Microsoft voor publicatie op de PlayStation 4 en Xbox One. Waarschijnlijk wacht DICE dan ook met het publiceren van de pc-update om consolespelers niet te benadelen.