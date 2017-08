DICE zet 'specialisaties' van verschillende klasses Battlefield 1 uiteen

DICE maakt bekend dat het 'binnenkort' op de community test environment van Battlefield 1 op de pc proeven gaat doen met het eerder aangekondigde specialisatiesysteem. Daarmee kunnen spelers bepaalde bonussen uitzoeken die kleine voordelen tijdens gameplay bieden.

In een Redditpost geeft DICE-werknemer Jojje Dalunde een voorproefje van wat er komen gaat. Om de specialisaties te ontsleutelen, moeten spelers eigenlijk bepaalde opdrachten uitvoeren. Zo zal het gaan wanneer de volgende uitbreiding, In The Name Of The Tsar, volgende maand op de markt komt. Voor testdoeleinden zijn op de testservers alle specialisaties straks vanaf het begin beschikbaar.

De specialisaties zijn opgedeeld in een algemene en een klassespecifieke categorie. In de algemene categorie zitten zaken als schadevermindering van explosies, snellere aanvulling van de gezondheid en langer durende bajonet-charges. Klassespecifiek zijn onder andere een specialisatie waarmee squadmates van een hospik een rookgranaat laten vallen wanneer ze neergeschoten worden, zodat de hospik veel makkelijker zijn maat weer op de been kan krijgen. Daarnaast kan de scherpschutter bijvoorbeeld op zijn minimap alle vijanden binnen 15 een straal van meter zien wanneer zijn landmijn afgaat. Hoeveel van de specialisaties er tegelijk actief kunnen zijn, wordt niet gezegd.

Met de wijzigingen tracht DICE een vaker gehoorde klacht over Battlefield 1 aan te pakken, namelijk dat de gameplay enigszins een gebrek aan diepgang zou hebben. De specialisaties zaten ook al in eerdere games, zoals Battlefield 4. Daar kozen spelers een groep van vier specialisaties die dan tijdens gameplay voor dat potje ontsleuteld werden door samen te werken met hun squad.

Om binnen te komen bij de cte van Battlefield 1 is een registratie vereist. Daar stelt DICE wel enkele eisen aan, om ervoor te zorgen dat spelers ook daadwerkelijk in staat zijn om goede feedback te leveren. Ook hiervoor heeft de studio een Redditpost gemaakt.