Door Joris Jansen, woensdag 24 mei 2017 12:11, 26 reacties • Feedback

In de komende dlc van Battlefield 1, genaamd In The Name of The Tsar, zullen vrouwelijke soldaten te spelen zijn. Het gaat om een bataljon van Russische soldates, van wie in 1917 ten tijde van de Eerste Wereldoorlog daadwerkelijk een aantal is ingezet bij gevechten.

Dice hintte in een tweet op de komst van vrouwelijke soldaten. In de tweet werd een afbeelding voor de komende dlc getoond waarop waarschijnlijk een vrouwelijke soldaat is te zien. Dat nieuws werd door Dice bevestigd in een volgende tweet, waarin werd gezegd dat het vrouwelijke 'Battalion of Death' speelbaar zal zijn.

Deze soldaten worden in het spel gerepresenteerd door de Russische scoutklasse. Met deze dlc wordt het voor het eerst in Battlefield 1 mogelijk om in de huid van vrouwelijke soldaten te kruipen. De dlc draait om het oostelijke front, waar in de Eerste Wereldoorlog werd gevochten door Duitse en Russische troepen.

Eerder werd bekend dat de multiplayer van Call of Duty: WWII vrouwelijke soldates zal hebben. Dice leek eerder nog niet van plan om vrouwelijke soldaten in de game te introduceren, mede vanuit de gedachte dat de overwegend mannelijke doelgroep die Battlefield 1 speelt het niet geloofwaardig zou vinden.

Meer details over de komende uitbreiding worden bekendgemaakt tijdens het EA Play-evenement, dat van 10 tot 12 juni wordt gehouden in Hollywood.