Call of Duty: WWII draait na week weer op alle platforms op dedicated servers

Call of Duty: WWII draait weer op dedicated servers. De mutiplayer-infrastructuur was tijdelijk overgezet naar een peer-to-peer-systeem, terwijl ontwikkelaar Sledgehammer Games aan de connectiviteit werkte. Al met al hebben de problemen een kleine week in beslag genomen.

Het spel had veel problemen met connectiviteit in de eerste week nadat het uitkwam. Op 10 november maakte Sledgehammer Games via Twitter bekend dat de taak van het hosten tijdelijk van de servers naar de spelers was overgeheveld, in de vorm van een p2p-verbinding. Dit is niet ideaal, omdat zo de kans ontstaat dat de host-verantwoordelijkheden naar een andere speler moeten worden overgedragen, wat gebeurt als de host vertrekt. Hierdoor moet de sessie korte tijd stilgelegd worden.

In de loop van de vijf dagen dat er aan het probleem werd gewerkt, stelde de studio stapsgewijs per platform en regio de dedicated servers terug in dienst. Op woensdag maakte Sledgehammer bekend dat inmiddels alle regio's en platforms, met de pc als laatste, weer gebruikmaken van dedicated servers en dat host migrations dus niet meer voor moeten komen.

Uitgever Activision liet op dinsdag ook weten dat het CoD Points-systeem, dat bedoeld is voor in-game microtransacties, zoals lootcrates, pas later in werking treedt. Het nieuwe moment van inwerkingtreding is 21 november.

Call of Duty: WWII is sinds 3 november beschikbaar voor de PlayStation 4, de Xbox One en Windows. De game is de eerste uit de franchise die terugkeert naar de Tweede Wereldoorlog sinds Call of Duty 3 uit 2006. Tweakers heeft een review van de game gepubliceerd.