Essential brengt bèta uit van Android 8.0-update voor PH-1-smartphone

Essential heeft een bta online gezet van zijn Android 8.0-firmware. Gebruikers kunnen de testversie uitproberen op hun eigen toestel, maar de fabrikant waarschuwt dat de build nog fouten kan bevatten.

Essential heeft de Android 8.0-update als zip-bestand online gezet. Gebruikers kunnen die installeren door hun toestel in recovery-modus te zetten en via adb te installeren op het apparaat. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat usb-debugging aanstaat in de ontwikkelaarsopties. De testversie is niet als over-the-airupdate verkrijgbaar.

Het bedrijf geeft geen lijst vrij van bekende bugs en zegt dat het ondersteuningsteam van de fabrikant niet kan helpen als er bugs optreden. Wel kunnen gebruikers terug naar een stabiele softwareversie. Het installeren van de bèta heeft geen invloed op de garantie van toestellen die klanten hebben gekocht bij Essential zelf, maar de smartphonemaker weet niet of dat ook geldt als klanten een toestel hebben gekocht bij een retailer of provider.

Met de testversie wil de fabrikant bugs opsporen en verhelpen voordat de update definitief uitkomt. Essential bracht deze zomer de PH-1 uit met Android 7.1. De Amerikaanse fabrikant is niet de eerste die met een bèta komt voor Android 8.0. Na de developer previews voor Googles eigen Nexus- en Pixel-toestellen volgde bèta voor onder meer de OnePlus 3 en Nokia 8.

De PH-1, dat lijkt op een typenummer maar in het Engels simpelweg het woord 'phone' vormt, is de eerste smartphone van Essential, een smartphonemaker onder aanvoering van Android-oprichter Andy Rubin. Rubin verkocht Android aan Google in 2005. De zoekgigant ontwikkelde software tot mobiel besturingssysteem. Tweakers publiceerde onlangs een review van de Essential Phone.

